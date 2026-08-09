OL Mercato : Lyon a bouclé un renfort surprise très convoité

À deux jours du match retour du troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Sparta Prague, l’Olympique lyonnais tient un renfort défensif.

L’Olympique lyonnais est sur le point de boucler l’arrivée de Zachary Athekame ! Selon les informations de RMC Sport, le latéral droit suisse de 21 ans va rejoindre le club rhodanien sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance de l’AC Milan, sans option d’achat.

Dans un contexte financier toujours contraint, l’OL continue de privilégier des opérations à coût réduit sur le marché des transferts. Ce prêt répond parfaitement à cette stratégie, tout en offrant une solution supplémentaire à Paulo Fonseca sur le flanc droit de la défense.

Une recrue convoitée

Les dirigeants lyonnais avaient fait de Zachary Athekame une priorité à ce poste. Malgré la concurrence de plusieurs clubs, le projet sportif présenté par l’OL a convaincu l’international espoirs suisse, qui évoluera donc en Ligue 1 cette saison.

Le prêt ne comprend toutefois aucune option d’achat, ce qui signifie que le défenseur retournera à l’AC Milan à l’issue de l’exercice 2026-2027, sauf nouvel accord entre les deux clubs.

Un profil prometteur

Né à Genève, Zachary Athekame s’est révélé sous les couleurs de Neuchâtel Xamax avant de franchir un cap aux Young Boys de Berne. Recruté par l’AC Milan durant l’été 2025, il s’est rapidement fait une place dans l’effectif lombard grâce à ses qualités athlétiques et sa capacité à se projeter offensivement (29 matchs, 2 buts, 2 passes dé).

Capable d’évoluer comme arrière droit ou piston, le Suisse apportera de la vitesse, de l’intensité et une solution supplémentaire dans les phases offensives, des qualités recherchées par le staff lyonnais.

Cette arrivée intervient à un moment important pour l’OL, qui prépare le match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions contre le Sparta Prague. Battus lors de la première manche, les Lyonnais poursuivent en parallèle leur mercato afin de renforcer un effectif appelé à disputer une saison particulièrement exigeante.