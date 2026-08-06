OL : un transfert à 87 M€ fait tomber un bonus inattendu !

Le départ annoncé de Bruno Guimaraes de Newcastle à Arsenal devrait également faire les affaires de l’OL. Grâce à une clause négociée en janvier 2022, le club rhodanien peut espérer récupérer environ 8 M€.

Bruno Guimaraes attendu à Arsenal

Bruno Guimaraes se rapproche d’un nouveau virage dans sa carrière. D’après les informations relayées par Onze Mondial, le milieu brésilien doit quitter Newcastle pour rejoindre Arsenal dans le cadre d’une opération estimée à 87 M€. Les derniers détails administratifs doivent encore être réglés avant son officialisation.

Une clause bien négociée par l’OL

Lors de son transfert vers Newcastle en janvier 2022, l’OL avait conservé 20 % sur une future plus-value à la revente. Une précaution qui devrait aujourd’hui permettre aux Gones de toucher aux alentours de 8 M€, quatre ans après avoir trouvé un accord pour le départ du Brésilien.

Avec le transfert de Bruno Guimaraes à Arsenal pour 87 M€, l’OL va récupérer aux alentours de 8 M€. Le club avait négocié 20 % sur la plus-value à la revente. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2084903753199624224

Une rentrée d’argent bienvenue à Lyon

Cette somme représente une bonne nouvelle pour la direction lyonnaise, toujours attentive à l’équilibre de ses comptes tout en bâtissant son effectif. L’OL n’a eu aucune négociation supplémentaire à mener dans ce dossier : la clause intégrée au premier transfert doit automatiquement produire ses effets.

Le club rhodanien attend désormais que l’opération entre Newcastle et Arsenal soit définitivement bouclée pour encaisser ce bonus conséquent.