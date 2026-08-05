OM : le salaire XXL de N’Golo Kanté refroidit l’énorme coup

L’OM aurait pris des renseignements auprès de l’entourage de N’Golo Kanté, dont l’avenir à Fenerbahçe s’écrit en pointillé. Mais les émoluments de l’international français rendent cette piste particulièrement difficile à concrétiser.

L’OM aurait contacté le clan Kanté

Alors que le mercato marseillais rime pour l’instant avec ventes et économies, une piste totalement inattendue est apparue en Turquie. Selon les informations relayées par Foot01, Grégory Lorenzi aurait pris contact avec les représentants de N’Golo Kanté.

Sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en juin 2028, l’ancien milieu de Leicester et Chelsea ne serait pas certain d’entrer dans les plans d’İsmail Kartal. Le directeur sportif de l’OM aurait donc tâté le terrain afin de connaître les conditions d’un potentiel transfert.

Un salaire de 11 M€ par an

Les premiers échanges n’auraient toutefois débouché sur aucun accord. D’après le média turc Time Turk, N’Golo Kanté ne souhaiterait pas revoir son salaire à la baisse. Celui-ci atteindrait 11 millions d’euros par an à Fenerbahçe, une somme totalement hors de portée pour les finances phocéennes.

L’ouverture au dialogue affichée par l’entourage du champion du monde 2018 ne suffit donc pas à rendre l’opération réaliste. Sans effort majeur du joueur ou solution trouvée avec le club stambouliote, la piste paraît difficilement compatible avec la politique économique menée cet été à Marseille.

Aguerd se rapproche de la Real Sociedad

Dans le même temps, Grégory Lorenzi travaille surtout sur les départs. Outre Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia, que l’OM chercherait à faire partir, Nayef Aguerd fait également l’objet d’une approche de la Real Sociedad.

La Real Sociedad a transmis une première offre à l’OM pour Nayef Aguerd, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le défenseur a déjà donné son accord au club espagnol. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2085094276342431906

Une rumeur encore à confirmer

À ce stade, aucun média français n’a confirmé les contacts annoncés entre l’OM et le clan Kanté. Cette rumeur illustre néanmoins la volonté prêtée à Grégory Lorenzi de tenter des coups ambitieux, à condition de dégager suffisamment de marge financière. Dans le cas de N’Golo Kanté, l’écart reste pour l’heure considérable.