La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si l’OM semble bien intéressé par Ilan Kebbal, un ailier qui s’est révélé à la Coupe du Monde 2026 aurait trouvé un accord avec le club phocéen.

L’OM continue d’avancer ses pions sur le mercato. Alors que le nom d’Ilan Kebbal circule toujours du côté de la Canebière, un autre profil aurait déjà franchi une étape importante avec le club phocéen.

Haissem Hassan donne sa priorité à l’OM

Grégory Lorenzi aurait trouvé un accord avec une révélation de la Coupe du Monde 2026 : Haissem Hassan (24 ans). Selon Nordine Ali Saïd, journaliste marseillais, l’ailier du Real Oviedo aurait repoussé plusieurs sollicitations afin de privilégier une arrivée à Marseille.

« Haissem Hassan a refusé les offres de certains clubs et privilégie l’OM. L’international égyptien et le club marseillais sont tombés d’accord après quelques semaines de discussions », explique le journaliste sur X. Une avancée importante dans un dossier qui pourrait toutefois rester bloqué tant que l’OM n’aura pas réalisé certaines ventes.

Kebbal toujours dans le viseur malgré tout ?

Comme souvent cet été à Marseille, la priorité reste désormais le dégraissage. Les dirigeants olympiens souhaitent réduire l’effectif avant d’accélérer sur plusieurs renforts offensifs. Le dossier Haissem Hassan serait donc en attente d’un feu vert financier lié aux futures sorties. Un scénario qui correspond à la stratégie actuelle de l’OM : cibler des profils offensifs à fort potentiel, mais devoir libérer de la place avant de finaliser les arrivées.

Cette possible arrivée ne fermerait toutefois pas la porte à Ilan Kebbal. Toujours selon Nordine Ali Saïd, l’OM continue de suivre l’ailier du Paris FC, auteur d’une saison remarquée et également surveillé après ses performances sur la scène internationale. « Kebbal est ciblé, lui c’est carrément un accord, mais je ne pense pas que ça ferme la piste Kebbal », précise le journaliste. Marseille pourrait donc envisager plusieurs renforts sur les ailes, à condition de réussir son opération dégraissage dans les prochaines semaines.