Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Sur le départ de l’OM, Geronimo Rulli (34 ans) a fait l’objet d’une offre concrète de Manchester City au mercato.

Le dossier Gerónimo Rulli prend une nouvelle dimension à l’OM. Alors que le gardien argentin est annoncé sur le départ cet été, un géant européen vient de concrétiser son intérêt.

Manchester City envoie une première offre

Manchester City a officiellement lancé les discussions avec l’OM pour tenter de recruter le portier de 34 ans. Selon Fabrizio Romano, Manchester City a transmis ce jour une première offre officielle à l’OM pour Gerónimo Rulli. Les négociations entre les deux clubs sont désormais ouvertes. Les Citizens souhaitent avancer rapidement afin de trouver une doublure expérimentée pour leur secteur des gardiens.

Après avoir déjà manifesté leur intérêt ces dernières semaines, les champions d’Angleterre passent donc à l’étape supérieure. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, Gerónimo Rulli représente un élément important du vestiaire marseillais. Mais la direction olympienne reste attentive aux opportunités de marché et ne ferme pas la porte aux départs cet été. Le club phocéen doit également gérer le cas de Jeffrey De Lange, lui aussi susceptible de quitter Marseille.

Un mercato des gardiens sous tension à l’OM

Un départ de Rulli obligerait forcément Bruno Genesio à revoir ses plans dans les cages, alors que la préparation de la saison approche de son dénouement.Avec Manchester City désormais officiellement dans la course, l’OM va devoir rapidement trancher.

Faut-il profiter d’une belle opportunité financière pour céder son gardien argentin ou conserver un cadre expérimenté capable d’accompagner les ambitions du club ? Les prochaines discussions avec Manchester City pourraient être décisives pour l’avenir de Rulli et l’équilibre du poste de gardien à Marseille.