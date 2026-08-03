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FRANCE

OM Mercato : nouveau coup de théâtre pour Kebbal à Marseille !

Par Fabien Chorlet - 3 Août 2026, 17:00
Ilan Kebbal sous le maillot du Paris FC

Le dossier menant à Ilan Kebbal (Paris FC) reste particulièrement flou du côté de l’OM.

Le dossier Ilan Kebbal à l’Olympique de Marseille n’en finit plus de rebondir. Depuis le début de l’été, l’intérêt du club olympien pour l’ailier droit du Paris FC est confirmé par certains, mais démenti par d’autres. Si Nordine L’Instant N et le compte X @Valentin_Gds ont récemment affirmé que l’OM serait bien intéressé par Ilan Kebbal et qu’un accord contractuel aurait même déjà été trouvé entre l’international algérien et les dirigeants marseillais, deux nouveaux démentis sont tombés.

L’accord Kebbal – OM démenti !

« Ça, c’est faux », a lâché le compte X @MaxVendrell au sujet de l’existence d’un accord entre Ilan Kebbal et l’OM. « Beaucoup d’agents se servent de l’OM pour faire parler de leurs joueurs… À ce jour, l’OM ne suit pas Ilan Kebbal. La priorité du club est d’alléger la masse salariale pour ensuite recruter », a, de son côté, assuré La Minute OM sur X.

De quoi relancer une nouvelle fois le flou autour de ce dossier. En l’état, il demeure donc impossible de savoir si l’OM travaille réellement en coulisses sur cette piste ou si le nom d’Ilan Kebbal est simplement utilisé dans le contexte du mercato marseillais.

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