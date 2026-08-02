OM Mercato : on sait ce qui bloque l’arrivée de la première recrue de l’été !

L’OM n’a toujours pas lancé son mercato estival au 2 août. Si plusieurs pistes sont étudiées, un obstacle majeur empêche de boucler la première arrivée de l’été.

L’OM traverse un mercato particulièrement délicat. Alors que les supporters attendent de nouveaux renforts, la réalité économique impose une toute autre priorité : vendre avant d’acheter.

Selon les informations de Libération, l’OM doit réaliser plusieurs dizaines de millions d’euros de ventes avant de pouvoir se positionner sur des profils jugés abordables et surtout peu onéreux. Une situation qui illustre les contraintes financières pesant actuellement sur le club phocéen, déjà sous surveillance concernant sa masse salariale et son équilibre budgétaire.

Des finances qui bloquent le mercato

Les dirigeants marseillais travaillent d’abord sur le dossier des départs. L’objectif est double : récupérer des liquidités grâce aux transferts et alléger une masse salariale devenue trop importante. Pourtant, le club a déjà fait de la place en se séparant de Greenwood, Traoré et Aubameyang.

Tant que ces ventes ne seront pas finalisées, l’OM ne disposera que d’une marge de manœuvre très limitée pour recruter. Même les pistes les moins coûteuses restent en attente, le club préférant sécuriser sa situation financière avant de s’engager sur de nouvelles opérations.

Des départs attendus dans les prochaines semaines

Cette stratégie pourrait accélérer les discussions autour de plusieurs joueurs disposant d’une valeur marchande importante. Chaque départ permettrait au club de dégager des ressources financières et de retrouver une capacité d’investissement sur le marché.

Les dirigeants espèrent ainsi débloquer progressivement leur mercato, avec un objectif clair : recruter intelligemment, mais uniquement après avoir rééquilibré les comptes.

Un mercato sous haute surveillance

L’OM avance donc avec prudence. Avant de pouvoir concrétiser des arrivées, même à faible coût, le club devra impérativement réussir plusieurs ventes importantes. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour la suite du mercato marseillais, où les départs devraient conditionner l’ensemble des futurs mouvements.