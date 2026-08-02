OM Mercato : le gros indice qui rapproche Blas (Stade Rennais) de Marseille cet été

L’OM surveille toujours le dossier Ludovic Blas. Le milieu offensif du Stade Rennais, déjà suivi par le club phocéen l’hiver dernier, ne serait pas fermé à l’idée de rejoindre la cité marseillaise cet été.

L’OM continue d’explorer plusieurs opportunités sur le marché des transferts. Parmi les profils étudiés par la direction olympienne, celui de Ludovic Blas figure toujours en bonne place. Le milieu offensif du Stade Rennais avait déjà été associé à l’OM lors du précédent mercato hivernal et son nom revient désormais avec davantage d’insistance.

À 28 ans, l’ancien joueur du FC Nantes possède une expérience importante en Ligue 1 et correspond au type de profil recherché par Marseille : un joueur capable d’évoluer entre les lignes, d’apporter de la créativité et de faire la différence dans les derniers mètres.

Un contrat jusqu’en 2027 qui pourrait faciliter un départ

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2027, Ludovic Blas représente encore une valeur marchande intéressante pour le club breton. Selon les dernières informations autour du dossier, un transfert pourrait être envisageable autour d’une somme légèrement inférieure à 10 millions d’euros.

Cette situation pourrait pousser Rennes à réfléchir à un départ, notamment si le joueur venait à exprimer clairement ses envies pour la suite de sa carrière. Le club breton souhaite également ajuster son effectif et plusieurs départs sont évoqués cet été, dont celui du milieu offensif français.

Blas séduit par l’intérêt marseillais ?

Si aucun accord n’existe encore entre les deux clubs, un élément pourrait jouer en faveur de l’OM : l’intérêt du joueur pour le projet olympien. D’après les informations de @Valentin_Gds sur X, Ludovic Blas ne serait pas insensible à l’approche marseillaise et pourrait voir d’un bon œil une arrivée au stade Vélodrome.

Rejoindre Marseille représenterait un nouveau défi pour le Rennais, dans un environnement où la pression et les attentes sont forcément élevées. Son profil technique pourrait apporter une solution supplémentaire dans l’animation offensive de l’équipe phocéenne.

L’OM doit encore avancer ses pions

Malgré ce signal positif, le dossier reste encore au stade des discussions. Marseille devra probablement composer avec ses contraintes financières et pourrait avoir besoin de réaliser certaines ventes avant d’accélérer sur plusieurs recrues.

Ludovic Blas apparaît donc comme une opportunité intéressante : un joueur expérimenté de Ligue 1, disponible à un prix raisonnable et qui pourrait être tenté par un nouveau challenge. Reste désormais à savoir si l’OM décidera de passer concrètement à l’action dans les prochaines semaines.