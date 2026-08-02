OM Mercato : le FC Barcelone pourrait offrir une immense nouvelle à McCourt !

L’OM pourrait réaliser une belle opération financière grâce à Azzedine Ounahi et au le FC Barcelone.

Le marché des transferts pourrait réserver une belle surprise à l’OM. Selon les informations rapportées par El Chiringuito TV, le FC Barcelone aurait placé Azzedine Ounahi parmi les joueurs étudiés pour renforcer son milieu de terrain.

Le club catalan cherche des solutions après la blessure de Frenkie de Jong, dont l’absence pourrait se prolonger plusieurs mois. Le Barça a confirmé que le milieu néerlandais souffrait d’une rupture du ligament latéral interne du genou droit et que son évolution serait suivie au fil des prochaines semaines.

Ounahi, une opportunité de marché pour le Barça ?

Recruté par l’OM après son excellente Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Azzedine Ounahi n’a jamais totalement confirmé les attentes placées en lui sur la Canebière. Le milieu de terrain dispose néanmoins d’un profil qui peut séduire les grands clubs : technique, capable de casser des lignes et à l’aise dans les petits espaces.

Le FC Barcelone, habitué à surveiller des joueurs capables de s’intégrer dans un système basé sur la possession, pourrait donc considérer l’international marocain comme une option intéressante pour compenser la perte temporaire de De Jong.

Une opération qui pourrait rapporter gros à Frank McCourt

Si un transfert venait à se concrétiser, l’OM pourrait également tirer profit de cette opération. Le club phocéen aurait négocié un pourcentage de 20 % sur une future revente lors du départ d’Ounahi.

Ainsi, une vente réalisée à un montant important permettrait directement à l’OM de récupérer une partie de la somme. Pour Frank McCourt, très attentif aux finances, cette rentrée d’argent représenterait un vrai bol d’air frais.

L’OM attentif à l’évolution du dossier

Après avoir misé sur Ounahi, l’OM pourrait donc suivre avec attention les mouvements du FC Barcelone. Un départ vers la Catalogne offrirait au joueur une nouvelle exposition au plus haut niveau tout en permettant aux dirigeants marseillais de réaliser une opération financière intéressante.

Reste désormais à savoir si le Barça passera réellement à l’action ou si Azzedine Ounahi restera seulement une option parmi plusieurs profils étudiés par les dirigeants blaugrana. Une chose est certaine : après la blessure de Frenkie de Jong, le marché des milieux de terrain pourrait s’animer, et l’OM pourrait bien en profiter.