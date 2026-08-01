RC Lens : Titraoui a fait un choix très symbolique avant son officialisation

Alors que son arrivée au RC Lens ne fait plus guère de doute, Yacine Titraoui a assisté ce samedi soir au dernier match de préparation du Sporting Charleroi.

L’officialisation de son transfert au RC Lens semble n’être plus qu’une question de temps. Ce samedi soir, alors que son futur club disputait la finale de la Como Cup face à Villarreal, Yacine Titraoui n’était pas sur la pelouse du stade du Pays de Charleroi, mais bien dans les tribunes du Mambourg, où le Sporting Charleroi affrontait le Rayo Vallecano lors de son ultime match de préparation estivale.

L’information a été révélée par le journaliste Julien Parcinski, qui précise que le milieu de terrain algérien est venu assister à cette rencontre de ses futurs anciens coéquipiers avant de rejoindre le club artésien.

Titraoui officialisé dans les prochaines heures

Arrivé à Charleroi à l’été 2024 en provenance du Paradou AC, Yacine Titraoui s’est rapidement imposé comme l’un des éléments majeurs de l’entrejeu des Zèbres grâce à sa qualité technique, son volume de jeu et sa capacité à casser les lignes. Ses performances ont naturellement attiré plusieurs clubs européens, mais c’est bien le RC Lens qui s’apprête à rafler la mise.

Pour les Sang et Or, le recrutement du milieu algérien s’inscrit dans la volonté de renforcer un secteur clé, marqué par le départ de Mamadou Sangaré. À seulement 23 ans, Titraoui représente un profil à fort potentiel, capable d’apporter de la créativité tout en offrant une importante activité défensive.

Alors que le RC Lens vient de remporter la Como Cup, le joueur devrait désormais être officialisé très rapidement.