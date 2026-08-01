À LA UNE DU 1 AOûT 2026
[23:00]RC Lens : Titraoui a fait un choix très symbolique avant son officialisation
[22:40]PSG Mercato : Paris a bouclé un très gros coup à 50 millions d’euros !
[22:20]OM Mercato : un flop marseillais relancé par un club de Ligue 1 ?
[22:03]RC Lens : les Sang et Or s’imposent face à Villarreal et s’offrent la Como Cup !
[21:40]FC Nantes : Waldemar Kita se prend une balle perdue, le PSG n’y est pas pour rien
[21:20]ASSE : les Verts ont balayé le RC Lens !
[21:00]OM Mercato : un ancien buteur de Ligue 1 sur le point d’échapper à Marseille
[20:40]RC Lens Mercato : un coéquipier d’Haaland à 12 M€ pour dynamiter l’attaque ?
[20:20]PSG Mercato : c’est confirmé pour ce défenseur de Ligue 1 !
[20:00]Stade Rennais Mercato : la raison surprenante du montage XXL pour Charlie Cresswell

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : les Sang et Or s’imposent face à Villarreal et s’offrent la Como Cup !

Par William Tertrin - 1 Août 2026, 22:03

Le RC Lens a conclu son stage de préparation en Italie de la meilleure des manières en remportant la Como Cup après sa victoire face à Villarreal.

Cueilli à froid par un but d’Ayoze Pérez dès la 4e minute après une sortie hasardeuse de Gorgelin, le RC Lens a rapidement réagi grâce à Matthieu Udol, parfaitement lancé par Florian Thauvin (8e). Solides malgré plusieurs interventions décisives de Mathieu Gorgelin, les Lensois ont pris l’avantage en seconde période sur un penalty transformé par Thauvin (61e), obtenu par Rayan Fofana. Dans le temps additionnel, Fofana a scellé la victoire (90+1) sur une merveilleuse passe de Mezian Mesloub. Réduits à neuf en fin de match, les Espagnols ont complètement perdu les pédales et n’ont pas pu empêcher les hommes de Dino Toppmöller de soulever le trophée. Invaincu durant toute sa préparation estivale, Lens termine son stage sur une note très positive avant son dernier rendez-vous amical face à Sunderland samedi prochain.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot