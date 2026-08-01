RC Lens : les Sang et Or s’imposent face à Villarreal et s’offrent la Como Cup !

Le RC Lens a conclu son stage de préparation en Italie de la meilleure des manières en remportant la Como Cup après sa victoire face à Villarreal.

Cueilli à froid par un but d’Ayoze Pérez dès la 4e minute après une sortie hasardeuse de Gorgelin, le RC Lens a rapidement réagi grâce à Matthieu Udol, parfaitement lancé par Florian Thauvin (8e). Solides malgré plusieurs interventions décisives de Mathieu Gorgelin, les Lensois ont pris l’avantage en seconde période sur un penalty transformé par Thauvin (61e), obtenu par Rayan Fofana. Dans le temps additionnel, Fofana a scellé la victoire (90+1) sur une merveilleuse passe de Mezian Mesloub. Réduits à neuf en fin de match, les Espagnols ont complètement perdu les pédales et n’ont pas pu empêcher les hommes de Dino Toppmöller de soulever le trophée. Invaincu durant toute sa préparation estivale, Lens termine son stage sur une note très positive avant son dernier rendez-vous amical face à Sunderland samedi prochain.