RC Lens : la Gaillette mobilisée avant la finale des pros

Avant la finale de la Como Cup face à Villarreal, programmée ce samedi soir, plusieurs équipes de jeunes du RC Lens sont également sur le pont. Trois rencontres de préparation rythment la journée, du groupe élite aux U17.

Le groupe élite poursuit sa préparation

Troisième rendez-vous de l’été pour les jeunes dirigés par Vincent Carlier. Présent au Touquet ce week-end, le groupe élite lensois affronte la réserve du Paris FC à partir de 15h30, au stade Gérard-Houllier.

Cette rencontre doit permettre à la formation lensoise de poursuivre sa montée en puissance avant la reprise des compétitions. Elle intervient quelques heures avant l’affiche des professionnels contre Villarreal en finale de la Como Cup.

Les U19 et les U17 également sur le pont

Selon le programme publié par Lensois.com, les U19 se déplacent au stade Nicolas-Coupé d’Ailly-sur-Somme. Les joueurs de Jonathan Poblah défient le SC Amiens dès 11 heures dans le cadre d’un match de préparation.

Au même moment, les U17 évoluent à domicile. Les jeunes Sang et Or reçoivent Feignies-Aulnoye à la Gaillette, avec là aussi l’objectif d’accumuler du rythme et des repères collectifs.

Le dossier Titraoui avance en parallèle

Cette journée chargée pour le Racing intervient alors que le mercato lensois continue également de s’animer. D’après le journaliste Sébastien Denis, Yacine Titraoui a terminé sa visite médicale à Lens et sa signature est désormais attendue.

Visite médicale terminée à Lens pour Yacine Titraoui. La signature est attendue. — @sebnonda https://twitter.com/sebnonda/status/2083264559339516228

Entre les matches des différentes catégories, la finale des professionnels et ce dossier en passe d’être bouclé, le RC Lens aborde donc un samedi particulièrement dense.