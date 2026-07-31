PSG Mercato : vers un accord à 150 M€ pour un gros transfert ?

Liverpool accélère sur Bradley Barcola, mais aucun accord n’a encore été trouvé avec le PSG. Les Reds préparent une offre colossale, tandis que Paris campe sur ses positions.

Le feuilleton Bradley Barcola continue d’animer le mercato estival. Si Liverpool fait bien du Français sa priorité offensive, aucune offre officielle n’a encore été transmise au PSG, malgré des discussions déjà engagées avec l’entourage du joueur.

Selon les infos de PSGINSIDE-ACTUS, les Reds préparent une première proposition avoisinant les 110 M€, avec la possibilité d’y ajouter des bonus. De son côté, le PSG valorise son ailier à près de 170 M€, un écart important qui explique l’absence de négociations formelles entre les deux clubs à ce stade.

Un compromis autour de 150 M€ ?

Dans son poste, PSGINSIDE-ACTUS estime qu’un compromis pourrait être trouvé autour de 150 M€. Toutefois, Liverpool ne souhaiterait pas dépasser une enveloppe comprise entre 125 et 130 M€, ce qui laisse encore une marge de négociation conséquente.

Le PSG, lui, reste serein. Les dirigeants parisiens n’envisagent pas un départ de Bradley Barcola à prix réduit et sont prêts à conserver l’international français une saison supplémentaire si leurs exigences financières ne sont pas satisfaites. Le dossier devrait donc encore évoluer dans les prochaines semaines, sans avancée décisive attendue à très court terme.