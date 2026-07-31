La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Luis Enrique commencerait à perdre patience quant au manque de recrues déjà arrivées au PSG cet été.

Le mercato du PSG entre dans une phase beaucoup plus urgente. Jusqu’ici, le club de la capitale semblait surtout construire son recrutement dans une logique de long terme. Mais avec les premières grandes échéances de la saison qui approchent, Luis Enrique souhaiterait désormais voir certaines recrues arriver rapidement.

Luis Enrique réclame des renforts immédiats

L’entraîneur du PSG aimerait notamment pouvoir intégrer ses nouveaux joueurs avant la Supercoupe d’Europe afin de les préparer dans les meilleures conditions. Le message aurait été clairement transmis à la direction. Le technicien espagnol ne souhaiterait plus attendre indéfiniment. Après avoir demandé des recrues rapides avant même l’ouverture du mercato, Luis Enrique n’aurait toujours pas vu les renforts espérés être officiellement annoncés.

Selon Achille Ash, cette situation commencerait à provoquer une certaine frustration en interne : « Luis Enrique s’est montré très enthousiaste quant au déroulement des joueurs en instance de départ, cependant il se montre agacé en interne concernant les arrivées. » Le coach du PSG serait donc satisfait de la manière dont certains dossiers liés aux départs sont gérés, mais beaucoup plus préoccupé par le manque d’avancées concrètes sur les arrivées.

Une impatience grandissante au PSG

Toujours d’après Achille Ash, Luis Enrique suivrait personnellement les dossiers de recrutement : « Après avoir réclamé avant l’ouverture du mercato des renforts rapides qui ne sont toujours pas officialisés, l’entraîneur parisien reste extrêmement attentif et se montre très impliqué dans la venue de ses recrues. » Le technicien espagnol ne serait donc pas un simple observateur. Il suivrait de près les différentes pistes étudiées par la direction sportive et participerait activement aux discussions concernant les profils susceptibles de renforcer son effectif. Une implication qui montre l’importance accordée à ce mercato.

Le temps commence désormais à manquer. Luis Enrique souhaiterait disposer d’une partie de son groupe définitif avant la Supercoupe d’Europe afin de travailler les automatismes et d’intégrer rapidement les nouveaux arrivants. Le PSG ne peut donc plus uniquement penser à la construction de son effectif sur plusieurs années. Il doit aussi répondre aux besoins immédiats de son entraîneur. Les prochaines semaines pourraient ainsi être décisives. Plusieurs dossiers offensifs restent ouverts et le club parisien pourrait devoir accélérer afin de satisfaire les demandes de Luis Enrique. Le message est clair : le technicien espagnol veut des recrues, et il les veut rapidement.