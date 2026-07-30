Le PSG semble avoir revu ses prétentions à la baisse en vue du possible transfert de Bradley Barcola (23 ans) à Liverpool.

L’avenir de Bradley Barcola pourrait bien devenir l’un des grands feuilletons de la fin du mercato estival. Très intéressé par l’international français, Liverpool aurait intensifié ses démarches auprès du PSG. Selon Sébastien Vidal, les discussions auraient déjà été entamées entre les deux clubs.

Le PSG aurait revu ses prétentions à la baisse

Le joueur de 23 ans aurait également donné son accord de principe pour rejoindre les Reds : « Liverpool continue son forcing dans le dossier Bradley Barcola. Les discussions ont été entamées avec le PSG, tandis que l’ailier français a déjà donné son accord de principe pour rejoindre les Reds. Paris réclame environ 150 M€ pour céder son joueur, sous contrat jusqu’en 2028. »

Le montant évoqué marque une évolution importante dans la position parisienne. Au début du mercato, le PSG aurait fixé son prix à au moins 170 M€ pour accepter de laisser partir son ailier. Désormais, les dirigeants parisiens réclameraient environ 150 M€.

Une baisse de 20 M€ qui pourrait traduire une volonté de faciliter les négociations ou de se rapprocher des capacités financières de Liverpool. Mais même revu à la baisse, le prix demandé reste colossal et ferait de Bradley Barcola l’un des joueurs les plus chers de l’histoire du football.

Barcola a déjà dit oui à Liverpool

Le club anglais ne cacherait plus son intérêt. Liverpool aurait déjà ouvert des discussions avec le PSG et pourrait désormais tenter de trouver un accord sur les modalités financières du transfert. Le dossier serait également facilité par la position du joueur. Toujours selon Sébastien Vidal, Bradley Barcola aurait donné son accord de principe pour rejoindre les Reds.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, l’ailier français ne se retrouverait toutefois pas en position de force. Paris conserve donc la maîtrise du calendrier et pourrait encore faire monter les enchères. La baisse annoncée des prétentions parisiennes pourrait être interprétée comme un premier signe d’ouverture de la part de la direction du PSG.

Mais à 150 M€, le club de la capitale reste extrêmement gourmand. Le départ de Barcola ne serait donc envisagé qu’en cas d’offre exceptionnelle, capable de convaincre les décideurs parisiens et leurs propriétaires qataris. Le dossier est désormais lancé. Liverpool semble déterminé, le joueur serait ouvert à un départ et le PSG aurait revu son prix à la baisse. Reste à savoir si les Reds accepteront de s’approcher des 150 M€ réclamés ou si les négociations feront encore évoluer la position du champion de France.