Pisté par Crystal Palace au mercato estival, Ismaëlo Ganiou (21 ans) pourrait être retenu par le RC Lens.

Le RC Lens pourrait être contraint de revoir ses plans dans le secteur défensif. Alors que Samson Baidoo devrait être éloigné des terrains pendant environ trois mois, les Sang et Or vont devoir accélérer leur recherche d’un renfort axial.

Le club artésien avait pourtant déjà renforcé son effectif avec l’arrivée du défenseur polonais Maik Nawrocki en provenance du Celtic. Le retour de prêt de Souleymane Sagnan offre également une solution supplémentaire à Dino Toppmöller. Mais l’absence prolongée de Baidoo pourrait pousser Jean-Louis Leca et la direction lensoise à sécuriser davantage leur arrière-garde.

Dans ce contexte, le possible départ d’Ismaëlo Ganiou ne serait plus forcément d’actualité. Selon L’Équipe, le jeune défenseur lensois pourrait être retenu malgré l’intérêt grandissant de plusieurs clubs européens, dont Crystal Palace.

Ganiou pourrait être retenu

Une décision qui confirmerait la confiance accordée au joueur après son excellente préparation. Ganiou s’est notamment distingué lors de la large victoire du RC Lens contre Crystal Palace en Como Cup, en livrant une prestation solide face aux attaquants anglais. Crystal Palace suivrait de près le défenseur lensois, mais aucune offre concrète n’a encore été évoquée. La situation de Samson Baidoo pourrait surtout convaincre le RC Lens de ne pas ouvrir la porte à un départ.

Avec plusieurs échéances à venir et un secteur défensif fragilisé, conserver Ganiou apparaîtrait comme une solution logique. Le RC Lens devrait donc privilégier la stabilité et renforcer son effectif plutôt que de s’en séparer. Sauf évolution majeure du mercato ou offre impossible à refuser, Ismaëlo Ganiou pourrait ainsi poursuivre son aventure dans l’Artois et profiter de la blessure de Baidoo pour gagner davantage de responsabilités.