RC Lens : le verdict est tombé pour la première de Cahuzac

Le RC Lens s’est incliné sur le fil à Monaco (2-1), malgré un visage plus compact et une égalisation en seconde période. Michaël Cuisance et Florian Thauvin ont répondu présent, contrairement à plusieurs éléments encore en difficulté.

Lens puni sur le fil à Monaco

On vous en parlait dans notre pronostic avant Monaco-Lens : la première attendue de Yannick Cahuzac devait permettre de mesurer la réaction du Racing. Les Sang et Or ont montré du mieux dans le jeu, mais repartent de la Principauté avec une défaite frustrante (2-1).

Moins débridés et moins proches de la rupture que lors de certaines sorties précédentes, les Lensois ont retrouvé davantage de maîtrise collective. Leur bloc, plus compact, n’a cependant pas empêché Paris Brunner de profiter d’un mauvais déplacement de Kyllian Antonio pour ouvrir le score à la 32e minute.

Cuisance et Thauvin ont sonné la révolte

Au milieu de terrain, Michaël Cuisance a sans doute livré son meilleur match depuis son arrivée en Artois. Précieux à la relance, l’ancien Marseillais a récupéré huit ballons et trouvé plusieurs ouvertures intéressantes vers l’avant. Sa projection est notamment à l’origine du corner ayant amené l’égalisation.

Après une première période discrète, Florian Thauvin a accéléré au retour des vestiaires. Son corner parfaitement travaillé a trouvé Matthieu Udol, lancé au premier poteau pour devancer Eric Dier et remettre les deux équipes à égalité à la 57e minute. Une nouvelle action décisive qui confirme le poids de l’international français dans l’animation lensoise.

Jean-Clair Todibo avait également affiché beaucoup d’autorité dans les duels, notamment face à Matthis Abline et Lamine Camara. Emoussé et en manque de vitesse, le défenseur n’est toutefois pas revenu après la pause.

Gradit, une entrée réussie puis cruelle

Jonathan Gradit a d’abord parfaitement pris le relais de Todibo. Solide dans sa zone, le défenseur central semblait avoir sécurisé l’arrière-garde avant une intervention trop précipitée sur Brunner. Le ballon a terminé dans ses propres filets en fin de rencontre, offrant la victoire à Monaco.

Le bilan est plus préoccupant pour Amadou Haidara, toujours loin de l’influence affichée autrefois à Leipzig. Junior Kadile a également souffert dans un rôle de piston peu adapté à ses qualités, avant de se montrer plus à son avantage après le repos. Entré en fin de partie, Mezian Mesloub n’a pas davantage réussi à peser face aux Monégasques encore frais.

Dans l’attente des prochains rendez-vous du Racing, également suivis par Lensois.com, Cahuzac peut retenir le regain de cohérence collective. Mais Lens reste battu, encore trahi par ses erreurs individuelles au moment où le partage des points semblait acquis.