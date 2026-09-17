RC Lens : Cahuzac déjà confronté à une pluie de mauvaises nouvelles !

Pour son premier match sur le banc du RC Lens, Yannick Cahuzac devra composer avec plusieurs absences et une incertitude avant le déplacement à Monaco.

Le changement d’entraîneur n’a pas réglé les problèmes du RC Lens. Après le départ de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac prépare son premier rendez-vous à la tête des Sang et Or, vendredi soir à Monaco, avec un groupe encore diminué.

Plusieurs absents à Monaco

Saud Abdulhamid n’est toujours pas disponible. Le latéral poursuit sa réathlétisation après la grosse béquille qui l’a privé des dernières rencontres. Même situation pour Samson Baidoo, absent depuis la préparation.

Yassine Titraoui sera également forfait. Le milieu lensois poursuit ses soins après sa blessure aux ischio-jambiers. Ces trois absences viennent donc encore limiter les solutions de Yannick Cahuzac.

Ganiou encore incertain

Une autre interrogation concerne Ismaëlo Ganiou. Le défenseur, touché au bassin et déjà absent lors du déplacement au Mans, n’est pas encore certain de pouvoir effectuer son retour contre Monaco. Un dernier point doit être effectué avec le staff lensois avant la rencontre.

Tout n’est toutefois pas négatif pour le nouveau coach. Jean-Clair Todibo poursuit sa montée en puissance. Après avoir disputé environ 40 minutes au Mans, le défenseur enchaîne désormais les entraînements et retrouve progressivement du rythme.

Pour Yannick Cahuzac, le premier défi sera donc clair : composer avec une équipe encore loin d’être au complet pour tenter de repartir de Monaco avec un résultat.