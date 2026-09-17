Les transferts mirobolants enregistrés par le LOSC au cours du mercato estival ne jouent pas en faveur de Jean-Louis Leca au RC Lens.

Le mercato estival du RC Lens commence à susciter des interrogations puisque plusieurs recrues peinent pour l’instant à répondre aux attentes.

Todibo, une arrivée au RC Lens qui a tardé

L’Équipe souligne notamment les difficultés rencontrées par Thorgan Hazard pour s’adapter au niveau d’intensité et trouver sa place dans le collectif. Même constat pour Michaël Cuisance et Franjo Ivanovic, dont l’intégration n’a pas encore totalement convaincu. Le dossier défensif pose également question.

Après l’échec de la piste menant à Armando Obispo, en provenance du PSV Eindhoven, le RC Lens a finalement recruté Jean-Clair Todibo. Mais arrivé à court de rythme, le défenseur n’a pas immédiatement pu apporter toute son expérience. Une situation qui a contribué à laisser les Sang et Or avec un secteur défensif particulièrement inexpérimenté pendant plusieurs semaines. Des choix qui alimentent donc les interrogations autour du mercato réalisé par Leca.

Le mercato du LOSC fragilise Leca

Et comme si cela ne suffisait pas, le voisin lillois a réalisé plusieurs ventes spectaculaires durant l’été. Des opérations qui ont indirectement alimenté les discussions autour du recrutement lensois. L’Équipe établit ainsi un parallèle éloquent avec les ventes réalisées par le LOSC, notamment celles d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour 100 millions d’euros et de Fernandez-Pardo à Newcastle pour 65 millions d’euros.

Ces montants ont notamment renforcé l’impression que le RC Lens aurait cédé Neil El Aynaoui, puis Mamadou Sangaré, à des prix relativement faibles. L’Équipe estime ainsi que les énormes ventes réalisées par Lille ont donné « l’impression que Sangaré avait été cédé à un prix trop bas ». Dans ce contexte, chaque choix effectué lors du mercato estival pèse davantage sur Leca. Et alors que sa position pourrait déjà être fragilisée par les résultats sportifs, les performances des recrues et les comparaisons avec le LOSC ne jouent clairement pas en sa faveur.