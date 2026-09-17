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FRANCE

ASSE, OM Mercato : Stassin joue un mauvais tour à Aubameyang et met le cap sur le FC Barcelone

Par Laurent Hess - 17 Sep 2026, 10:20
Lucas Stassin (Séville)

Lucas Stassin confirme ses excellents débuts en Espagne. Déjà buteur pour sa première apparition avec le FC Séville, l’attaquant prêté par l’ASSE a encore été décisif lors de la victoire des Andalous à La Corogne (1-0). Une soirée beaucoup moins heureuse pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Le changement d’air fait visiblement beaucoup de bien à Lucas Stassin. Prêté par l’ASSE au FC Séville lors du dernier Mercato, l’attaquant belge n’a pas tardé à se mettre en évidence sous ses nouvelles couleurs. Pour ses débuts, il avait trouvé le chemin des filets sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (1-1). Quelques jours plus tard, le voilà déjà impliqué sur un nouveau but.

Titularisé à La Corogne, Stassin a en effet joué un rôle majeur dans l’unique réalisation de la rencontre, remportée 1-0 par le FC Séville. Une action qui illustre parfaitement les qualités de l’ancien attaquant de Westerlo. Après avoir éliminé l’international uruguayen José Maria Gimenez puis fixé l’Espagnol Riki Rodriguez, le Belge a déclenché une frappe enveloppée du pied droit. Le gardien adverse n’a pu que repousser le ballon dans les pieds de Miguel Sierra, qui ne s’est pas fait prier pour inscrire le but de la victoire.

Stassin encore décisif avec Séville

Stassin aurait même pu ajouter son nom au tableau d’affichage. L’attaquant de 21 ans s’est procuré une grosse occasion qu’il n’est pas parvenu à convertir, avant d’être remplacé à l’entame du dernier quart d’heure. Son bilan depuis son arrivée en Andalous n’en reste pas moins très encourageant : déjà buteur pour ses débuts, il vient donc d’être directement impliqué dans le succès sévillan à La Corogne.

Une victoire qui a également fait une victime bien connue du côté de Marseille : Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien Stéphanois réalisait jusque-là un début de saison remarquable. Invaincu et buteur lors des cinq premières journées de Liga, l’attaquant de l’OM a cette fois quitté la pelouse sans marquer et avec une première défaite au compteur. Stassin et Séville ont donc mis fin à sa belle série.

Le Barça pour prochain défi

Pour l’ASSE, les performances de son attaquant prêté seront évidemment suivies avec attention. Le Belge avait quitté le Forez afin d’aller chercher du temps de jeu et poursuivre sa progression dans un championnat particulièrement relevé. Ses premiers pas espagnols semblent pour l’instant lui donner raison.

Et le niveau va encore monter d’un cran. Quatrième de Liga, à égalité de points avec l’Atlético Madrid, troisième, et à seulement deux longueurs du Real Madrid, deuxième, le FC Séville va désormais s’attaquer au gros morceau du championnat. Stassin et ses coéquipiers recevront en effet le solide leader barcelonais samedi soir au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

Après avoir marqué contre l’Espanyol puis pesé directement sur la victoire à La Corogne, le jeune attaquant prêté par l’ASSE aura une nouvelle occasion de se mettre en évidence. Et cette fois, face au Barça, l’écho d’une grosse performance pourrait résonner jusqu’à Saint-Étienne.

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