Flashback, il y a un an : Quand Marquinhos saluait la poigne de l’OM : une autre époque ?

Il y a un an, l’OM frappait fort en se séparant de deux titulaires après la bagarre Rabiot-Rowe, validée publiquement par Marquinhos. Aujourd’hui, alors que la crise couve sur la Canebière, ce coup de force paraît bien lointain.

Quand l’OM imposait sa loi : le grand ménage post-bagarre

Septembre 2025. L’OM venait de faire la une après une scène rare : Rabiot et Rowe, deux cadres du vestiaire, en étaient venus aux mains après une défaite à Rennes. La direction, incarnée par Pablo Longoria et Medhi Benatia, n’avait pas hésité : les deux joueurs avaient été poussés vers la sortie, Rabiot à Milan, Rowe à Bologne. Cette décision, saluée jusque dans le camp rival par Marquinhos, capitaine du PSG, marquait la volonté du club phocéen de placer l’institution au-dessus des individualités, quitte à sacrifier un pilier de son milieu de terrain.

À l’époque, ce choix était perçu comme un acte d’autorité fort, un message envoyé à tout le vestiaire : l’OM ne tolérerait aucun débordement, même venant de ses joueurs les plus influents. L’épisode avait animé les discussions entre supporters, partagé entre fierté de voir le club tenir une ligne dure et inquiétude devant la perte de deux éléments majeurs à l’approche de l’automne. Marquinhos, interrogé par les lecteurs du Parisien, n’avait pas caché son admiration devant la fermeté olympienne, rappelant que de telles scènes n’auraient jamais eu cours dans un vestiaire bien tenu. L’OM semblait alors capable de trancher dans le vif pour préserver sa cohésion.

Un an plus tard : crise de confiance, effectif réduit et ambiance électrique

Douze mois ont passé, et l’atmosphère à Marseille n’a plus rien à voir avec la fermeté affichée lors de « l’affaire Rabiot-Rowe ». Aujourd’hui, c’est la crise qui gronde sur la Canebière. Après trois revers de rang en Ligue 1, l’équipe de Bruno Genesio s’apprête à débuter sa campagne de Ligue Europa à Besiktas, privée de ses supporters suite à des incidents passés. L’heure n’est plus aux décisions spectaculaires : l’OM compose avec un effectif clairsemé, aucun renfort majeur n’a débarqué cet été, et la priorité est donnée à la stabilité financière, jusqu’à provoquer des tensions en interne.

Le contraste est saisissant : là où la direction n’hésitait pas à sanctionner les leaders du vestiaire, elle doit désormais jongler entre gestion de crise et bricolage. Les jeunes pousses du centre de formation pointent le bout de leur nez, la moindre absence pèse lourd et le coach réclame de la patience. Les débats ne portent plus sur l’autorité du club mais sur la capacité de l’OM à redresser la barre malgré des moyens limités et des ambitions revues à la baisse. La rigueur qui impressionnait Marquinhos semble bien loin, remplacée par l’urgence de sauver une saison déjà mal embarquée. À défaut de poigne, c’est l’union sacrée qui est désormais recherchée pour sortir la tête de l’eau.