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OM : pluie de bonnes nouvelles avant Besiktas, un invité surprise dans le groupe de Genesio ?

Par Bastien Aubert - 16 Sep 2026, 12:30
Antoine Valero (OM)

L’OM prépare son entrée en Ligue Europa à Besiktas (jeudi, 21h) avec un groupe qui se remplit progressivement.

L’OM s’apprête à vivre une soirée particulièrement importante. Jeudi, les Marseillais feront leurs débuts en Ligue Europa sur la pelouse de Besiktas, dans une ambiance qui s’annonce bouillante à Istanbul. Le coup d’envoi est programmé à 21 heures. Après trois défaites consécutives en Ligue 1, Bruno Genesio doit rapidement trouver des solutions. Et une surprise pourrait venir du centre de formation.

Valero dans le groupe de l’OM ?

Selon Enzo Buonalana, journaliste de Maritima, Antoine Valero figure dans le groupe professionnel qui prépare le déplacement en Turquie. Le jeune attaquant aurait ainsi participé à la séance d’entraînement avec les professionnels avant le départ pour Istanbul. Une présence qui attire forcément l’attention. À seulement 18 ans, Valero n’est pas encore un habitué du groupe de Bruno Genesio. Il évoluait jusqu’ici principalement avec les catégories de jeunes et en National 2. Mais son profil avait déjà attiré plusieurs clubs.

Antoine Valero n’est effectivement pas un inconnu sur le marché des jeunes. Fin août, L’Équipe révélait que le Betis Séville et le RC Lens s’étaient intéressés à sa situation, tandis que Troyes suivait également le dossier. L’attaquant était alors encore sous contrat stagiaire avec l’OM et n’avait pas signé son premier contrat professionnel. L’OM avait néanmoins proposé un premier contrat professionnel à son jeune talent. Quelques jours plus tard, le club marseillais aurait finalement tranché pour son avenir, avec une prolongation professionnelle qui se dessinait. Voir désormais Valero côtoyer régulièrement le groupe professionnel constitue donc un nouveau signal fort.

Le groupe de l’OM presque au complet

La présence du jeune attaquant dans le groupe ne signifie évidemment pas qu’il débutera contre Besiktas. Mais elle ouvre une possibilité particulièrement intéressante. Dans un effectif marseillais qui manque actuellement de profondeur, Genesio pourrait être tenté de donner sa chance à un jeune joueur capable d’apporter de la fraîcheur dans les dernières minutes. La liste UEFA de l’OM confirme d’ailleurs la présence de Valero parmi les attaquants inscrits pour la Ligue Europa, aux côtés notamment d’Amine Gouiri, Neal Maupay, Igor Paixão et Keyliane Abdallah. Le déplacement à Istanbul pourrait donc représenter une première occasion de découvrir Valero à ce niveau.

Autre bonne nouvelle pour Bruno Genesio : le groupe marseillais semble retrouver progressivement des solutions. Le contexte reste pourtant délicat, avec les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi qui ont notamment réduit les possibilités au milieu. Mais le technicien marseillais peut désormais s’appuyer sur plusieurs profils offensifs et envisager différentes associations. Des changements sont d’ailleurs attendus à Besiktas, avec notamment la possibilité de voir Keyliane Abdallah débuter et Amine Harit être recentré. Angel Gomes pourrait lui être relégué sur le banc. Dans ce contexte, la présence de Valero offre une solution supplémentaire.

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