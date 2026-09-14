OM : une bonne et une mauvaise nouvelle pour Genesio avant Besiktas

Bruno Genesio a reçu une bonne et une mauvaise nouvelle en provenance de Turquie avant le match de Ligue Europa de l’OM face à Besiktas.

Sur une série de trois défaites consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille est déjà en crise. Et les affaires des Phocéens pourraient encore empirer cette semaine après les matchs face à Besiktas en Ligue Europa, puis le Classique face au Paris Saint-Germain en championnat.

Avant leur déplacement au Parc des Princes, les hommes de Bruno Genesio disputeront leur premier match de la phase de ligue de la Ligue Europa ce jeudi (21h) sur la pelouse de Besiktas. Un déplacement qui s’annonce bouillant en Turquie pour les Marseillais, d’autant que le club stambouliote reste, de son côté, sur trois victoires consécutives en championnat, dont la dernière le week-end dernier contre Erzurumspor (3-0).

Yılmaz forfait, Vlahovic de retour contre l’OM !

Pour la réception de l’OM, Besiktas ne devrait compter que sur un seul absent : Rıdvan Yılmaz. Touché à la cuisse lors de la victoire face à Fenerbahçe (1-2), le 5 septembre dernier, le latéral gauche turc est d’ores et déjà forfait et ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin du mois de septembre.

Mauvaise nouvelle, en revanche, pour Bruno Genesio et ses hommes, Besiktas pourra compter sur le retour de Dusan Vlahovic pour ce premier rendez-vous européen de la saison. Suspendu lors du dernier match de championnat, l’ancien attaquant de la Juventus Turin fera son retour de suspension et sera donc bien disponible pour affronter les Olympiens.