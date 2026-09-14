À LA UNE DU 14 SEP 2026
[17:55]PSG, Real Madrid : la réaction de Mbappé à la réponse de Dembélé a fuité !
[17:35]RC Lens : Pierre Ménès allume encore les Sang et Or après le nul au Mans 
[17:07]ASSE, OM, FC Nantes Mercato : Cabella a trouvé un nouveau club !
[17:00]OL : pluie de bonnes nouvelles pour Fonseca avant Anderlecht
[16:40]OM : un premier verdict est tombé pour l’avenir de Bruno Genesio !
[16:20]PSG, Real Madrid : la sortie de Mbappé a aussi fait réagir le clan Dembélé, la polémique enfle !
[15:55]ASSE : un match surprise se prépare pendant la trêve
[15:30]FC Nantes Mercato : Robinet rattrapé par une affaire qui secoue la Ligue 2 
[15:07]PSG : le verdict est tombé pour la blessure d’Hakimi !
[14:50]OM : Habib Beye s’est pris une balle perdue en plein Stade Rennais – OM ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG, Real Madrid : la sortie de Mbappé a aussi fait réagir le clan Dembélé, la polémique enfle !

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 16:20
Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sous le maillot de l'équipe de France

Après la réponse d’Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé, certains proches du Parisien auraient été encore plus virulents envers la star du Real Madrid.

La polémique enfle entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Après la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois (1-0) ce dimanche, l’attaquant parisien a répondu à son coéquipier chez les Bleus au sujet de la course au Ballon d’Or, et plus particulièrement à ses propos sur « l’élu ».

« J’ai toujours été au fond de la classe à travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé. Je n’ai jamais été l’élu, j’ai bossé et j’ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain. Cette année on verra, je regarde ça sans pression. On verra », a lâché le Ballon d’Or 2025 au micro de Ligue 1+.

Le clan Dembélé très remonté contre Mbappé !

Ce lundi, L’Équipe confirme que la campagne médiatique de Kylian Mbappé autour du Ballon d’Or ne serait pas passée inaperçue du côté d’Ousmane Dembélé et de son entourage. Le Parisien aurait ainsi pris personnellement certaines déclarations de la star du Real Madrid, ce qui expliquerait sa réponse au micro de Ligue 1+ après la rencontre face à Brest.

Parmi les proches d’Ousmane Dembélé, que ce soit au sein du vestiaire parisien ou dans son entourage, certains auraient même eu des mots autrement plus durs à l’égard de la sortie médiatique de Kylian Mbappé, rapporte le quotidien sportif.

PSGReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : PSG, Real Madrid