PSG, Real Madrid : la sortie de Mbappé a aussi fait réagir le clan Dembélé, la polémique enfle !

Après la réponse d’Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé, certains proches du Parisien auraient été encore plus virulents envers la star du Real Madrid.

La polémique enfle entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Après la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois (1-0) ce dimanche, l’attaquant parisien a répondu à son coéquipier chez les Bleus au sujet de la course au Ballon d’Or, et plus particulièrement à ses propos sur « l’élu ».

« J’ai toujours été au fond de la classe à travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé. Je n’ai jamais été l’élu, j’ai bossé et j’ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain. Cette année on verra, je regarde ça sans pression. On verra », a lâché le Ballon d’Or 2025 au micro de Ligue 1+.

Le clan Dembélé très remonté contre Mbappé !

Ce lundi, L’Équipe confirme que la campagne médiatique de Kylian Mbappé autour du Ballon d’Or ne serait pas passée inaperçue du côté d’Ousmane Dembélé et de son entourage. Le Parisien aurait ainsi pris personnellement certaines déclarations de la star du Real Madrid, ce qui expliquerait sa réponse au micro de Ligue 1+ après la rencontre face à Brest.

Parmi les proches d’Ousmane Dembélé, que ce soit au sein du vestiaire parisien ou dans son entourage, certains auraient même eu des mots autrement plus durs à l’égard de la sortie médiatique de Kylian Mbappé, rapporte le quotidien sportif.