Si le PSG a remporté sa première victoire de la saison dimanche à Brest (1-0), certains joueurs seraient agacés devant le turnover de Luis Enrique.

Le PSG respire enfin. Après un début de saison compliqué, les hommes de Luis Enrique ont obtenu leur première victoire en championnat dimanche à Brest (1-0), grâce à un nouveau but de Ferran Torres. Mais le contenu n’a pas totalement rassuré.

Zaïre-Emery, un cas qui interpelle au PSG

Le PSG a notamment beaucoup subi après la pause et a dû compter sur les interventions de Matveï Safonov pour préserver son avantage. Et alors que le Classique contre l’OM approche (dimanche, 20h45), une autre question commence à prendre de l’ampleur : celle du management de Luis Enrique. Pour Maxime Chanot, certains choix du technicien espagnol pourraient commencer à agacer dans le vestiaire. Le consultant s’est notamment attardé sur la prestation de Warren Zaïre-Emery à Brest.

Selon lui, le milieu parisien aurait pu ressentir une certaine frustration après avoir été utilisé à différents postes depuis le début de la saison. « Je sais pas si je peux pointer Zaïre-Emery mais sa seconde mi-temps la manière dont il joue… J’ai l’impression qu’il en veut à Enrique de l’avoir baladé à tous les postes », a notamment analysé Chanot sur RMC Sport. Une lecture qui reste évidemment subjective, mais qui pose une question intéressante. Luis Enrique demande énormément de polyvalence à ses joueurs, avec des rotations fréquentes et des changements tactiques parfois difficiles à lire de l’extérieur.

Kvaratskhelia également concerné ?

Maxime Chanot ne s’est pas arrêté au cas Zaïre-Emery. Le consultant estime également que la situation de Khvicha Kvaratskhelia pourrait être révélatrice d’un certain malaise : « Kvara, j’ai le sentiment qu’il lui fait un peu payer le fait de pas avoir débuté le dernier match… je trouve que le management questionne. » Là encore, impossible d’affirmer qu’une véritable tension existe entre le Géorgien et son entraîneur. Mais les choix de Luis Enrique peuvent effectivement alimenter les interrogations, notamment lorsqu’un joueur offensif de premier plan alterne entre titularisations et passages sur le banc. Le technicien espagnol assume cette gestion. Avant Brest, il avait encore expliqué que les joueurs devaient être prêts à saisir leur opportunité et que la concurrence faisait partie du fonctionnement de son équipe.

Maxime Chanot a d’ailleurs pris soin de ne pas aller trop loin dans son analyse : « Je pèse mes mots, j’ai pas dit qu’ils avaient lâché Luis Enrique, qu’ils boycottent, mais à travers son management et notamment ses changements, ses choix… parfois agace ses joueurs. » Une précision importante. Il ne s’agit donc pas d’annoncer une rébellion dans le vestiaire parisien mais plutôt de relever certains signes de frustration qui pourraient apparaître lorsque les choix du coach ne correspondent pas forcément aux attentes individuelles. Et le contexte n’est pas anodin. Luis Enrique lui-même avait reconnu avant la Ligue des champions que, si l’on se fiait uniquement aux résultats, le début de saison était « catastrophique ». Cette victoire à Brest offre donc un peu d’air au PSG, mais elle ne règle pas toutes les interrogations avant le Classique contre l’OM.