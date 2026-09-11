OL Mercato : Endrick de retour à Lyon plutôt qu’une signature à l’OM ?

Le manque de temps de jeu d’Endrick au Real Madrid pourrait relancer la piste d’un nouveau prêt à Lyon cet hiver, alors que l’OM avait également été associé au dossier.

Et si Endrick retrouvait finalement l’OL ? Quelques mois seulement après son passage remarqué à Lyon, l’attaquant brésilien pourrait de nouveau être concerné par un départ du Real Madrid lors du mercato de janvier 2027.

Selon les dernières informations autour du club madrilène, la situation d’Endrick doit être réévaluée avant l’ouverture du mercato hivernal. José Mourinho compte actuellement sur le jeune attaquant, mais la concurrence est particulièrement importante dans le secteur offensif. Endrick, qui revient d’une blessure, n’a toujours pas disputé la moindre minute officielle cette saison.

L’OL déjà intéressé par un retour d’Endrick

Cette situation pourrait évidemment intéresser l’OL. Après son prêt de six mois à Lyon, Endrick avait laissé une excellente impression avec 8 buts et 8 passes décisives en 21 matchs.

Surtout, l’OL avait déjà tenté de se positionner durant l’été pour obtenir un nouveau prêt du Brésilien. La démarche n’avait pas abouti, notamment parce que José Mourinho souhaitait conserver son joueur à Madrid.

Pour Lyon, l’avantage serait évident : le club connaît déjà Endrick, son profil et son entourage. Le Brésilien connaît également parfaitement l’environnement lyonnais.

Endrick plutôt à l’OL qu’à l’OM ?

L’OM a également été cité parmi les clubs susceptibles de s’intéresser à Endrick dans le passé, mais l’OL possède un argument de poids avec le précédent prêt, qui avait permis à Endrick de retrouver du temps de jeu et de se relancer.

Si le Real Madrid décide finalement de privilégier un nouveau prêt en janvier, Lyon pourrait donc naturellement revenir dans la course. Mais le club lyonnais a déjà recruté Loïs Openda cet été dans une opération assez onéreuse (3,5 millions d’euros pour le prêt et environ 40 % de son salaire, soit près de 300 000 € par mois).

Une chose est certaine : si le Brésilien reste cantonné au banc à Madrid dans les prochaines semaines, son nom pourrait rapidement redevenir l’un des dossiers à suivre du mercato hivernal.