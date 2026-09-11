Le périlleux déplacement de l’OM à Rennes en ouverture de la 4e journée de Ligue 1 s’annonce compliqué pour les hommes de Bruno Genesio.

L’OM joue déjà gros en ce début de saison. Après deux défaites lors de ses trois premières journées de Ligue 1, le club phocéen se déplace ce vendredi soir au Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais.

Stinat, mauvais souvenir pour l’OM et très bon pour le Stade Rennais !

Le coup d’envoi est prévu à 20h45 et Jérémy Stinat a été désigné pour diriger la rencontre. Une nomination qui n’est évidemment pas passée inaperçue à Marseille.Entre Jérémy Stinat et l’Olympique de Marseille, le climat n’est pas particulièrement serein. L’arbitre n’avait notamment plus dirigé de rencontre de l’OM depuis l’épisode très tendu survenu à Auxerre début 2025, marqué par les échanges houleux avec Pablo Longoria. Sa désignation pour Rennes-OM risque donc forcément d’attirer l’attention. Côté marseillais, chaque décision de l’arbitre sera scrutée avec une vigilance particulière, surtout dans une rencontre qui s’annonce importante pour Bruno Genesio et ses joueurs.

Le deuxième élément qui nourrit la méfiance marseillaise concerne le bilan de Jérémy Stinat avec le Stade Rennais. Selon les données avancées autour de cette désignation, l’arbitre aurait dirigé le club breton à 15 reprises avant cette rencontre, avec un bilan largement favorable au Stade Rennais : 9 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites pour aucun rouge distribué… Un historique qui tranche donc nettement avec le ressenti marseillais. La dernière victoire rennaise avec Stinat remonte d’ailleurs à la saison 2025-2026, sur la pelouse de Metz (1-0). Cela ne signifie évidemment pas que l’arbitrage déterminera le résultat de vendredi, mais cette statistique suffit à renforcer les interrogations autour de la désignation.

Harit finalement sur le banc ?

Et Bruno Genesio pourrait lui aussi modifier ses plans au dernier moment. Amine Harit était annoncé comme l’une des options privilégiées pour débuter au Roazhon Park. Mais L’Équipe révèle une tendance différente à l’entraînement : Keyliane Abdallah aurait été aligné toute la semaine, encore jeudi, dans l’équipe des présumés titulaires au poste d’ailier droit. Une surprise de taille pour un joueur de seulement 20 ans. Abdallah a profité du contexte compliqué de l’effectif marseillais pour gagner du terrain dans la rotation de Genesio.

Son passage en prêt à Tarragone, en troisième division espagnole, lui a également permis de prendre de l’épaisseur. Si cette tendance se confirme, Harit pourrait donc finalement débuter sur le banc. Un choix qui offrirait davantage de vitesse et de percussion à l’OM sur le côté droit, tout en permettant à Genesio de récompenser un jeune joueur en pleine progression. Les compositions probables publiées ces derniers jours plaçaient encore Harit dans le trio offensif derrière Amine Gouiri, avec Angel Gomes et Igor Paixão. Et si Abdallah venait effectivement à être titularisé, le jeune Marseillais pourrait bien devenir l’une des grandes surprises de cette quatrième journée. À confirmer sur les coups de 20h.