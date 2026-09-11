La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Tous les deux cités à l’OM lors du mercato estival, Alidu Seidu et Enrick sont aujourd’hui sur la sellette au Stade Rennais et au Real Madrid.

Le mercato estival n’a pas permis à l’OM de boucler une seule recrue. Parmi elles figuraient notamment Alidu Seidu, défenseur du Stade Rennais, et Endrick, jeune attaquant du Real Madrid. Deux dossiers qui semblaient avoir pris une autre direction. Pourtant, les derniers rebondissements pourraient leur donner une nouvelle dimension.

Endrick, un avenir toujours plus incertain au Real Madrid

Comme But! l’a annoncé au coeur de l’été, Endrick n’était pas certain de rester durablement au Real Madrid. Après avoir été proposé à l’OM, le jeune attaquant brésilien avait pourtant été conservé par José Mourinho, qui souhaitait disposer de son profil au sein de son effectif. Une décision qui avait notamment mis fin, au moins provisoirement, aux rumeurs de départ vers la Roma ou Aston Villa. Mais le maintien du Brésilien à Madrid ne signifie pas que son avenir est définitivement réglé.

Selon The Athletic, le Real Madrid doit réexaminer sa situation avant le mercato hivernal. Une nouvelle expérience en prêt pourrait donc redevenir envisageable en janvier si son temps de jeu reste insuffisant. Une situation qui rappelle forcément le précédent lyonnais. Le Real Madrid avait prêté Endrick à l’OL jusqu’au 30 juin 2026 afin de lui permettre d’accumuler du temps de jeu.

L’OM pourrait-il revenir dans le dossier ?

C’est évidemment là que le dossier devient intéressant pour Marseille. L’OM avait été cité parmi les clubs susceptibles d’accueillir Endrick durant l’été. L’opération n’avait finalement pas abouti mais si le Real Madrid venait à ouvrir à nouveau la porte à un prêt en janvier et que le club phocéen arrivait à convaincre la DNCG de recruter, le contexte pourrait être différent.

Tout dépendra évidemment du temps de jeu du Brésilien durant les prochains mois et de la volonté du joueur. Le Real conserve toutefois un intérêt évident à lui offrir une solution permettant de poursuivre sa progression. Pour l’OM, un tel profil représenterait une opportunité particulièrement séduisante, même si les conditions financières et sportives d’une éventuelle opération seraient déterminantes.

Seidu, le Stade Rennais veut tourner la page

La situation d’Alidu Seidu paraît, elle, beaucoup plus concrète. L’international ghanéen, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2029, n’a pas encore disputé la moindre minute en Ligue 1 cette saison. Le défenseur ne semble donc plus entrer dans les plans de Franck Haise. Pourtant, Seidu reste un joueur polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit. Un profil qui avait notamment été apprécié par Bruno Genesio lorsqu’il était encore sur le banc rennais. Et le joueur pourrait finalement trouver une porte de sortie à Nice.

Après la grave blessure d’Antoine Mendy, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche, l’OGC Nice cherche un renfort défensif. Le marché des transferts étant fermé, le club azuréen peut se tourner vers le dispositif du joker. Le nom de Seidu circule ainsi avec insistance. Ouest-France évoque même des discussions autour d’un possible mouvement vers le Gym. Un prêt avec option d’achat a notamment été évoqué, même si rien n’est encore officiellement conclu. Pour Rennes, ce départ permettrait surtout de trouver une solution pour un joueur qui n’entre plus dans les plans du nouvel entraîneur.