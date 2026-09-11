Alors qu’Étienne Mendy, jeune ailier de 18 ans, va signer à l’ASSE, l’OL a aussi frappé un coup qui fait enrager Manchester United.

Tout comme l’ASSE, son grand rival, l’OL continue de miser sur la jeunesse. Le club rhodanien vient d’attirer Soungalo Coulibaly, jeune ailier malien de 18 ans, qui a signé pour les deux prochaines saisons dans le Rhône.

Un jeune Malien suivi en Europe à Manchester United

Issu de l’académie Yeleen Olympique, le joueur arrive avec une belle réputation après avoir représenté le Mali dans les catégories de jeunes. Soungalo Coulibaly n’arrive pas totalement dans l’anonymat. Ses performances avec les sélections maliennes de jeunes lui ont notamment permis de se faire remarquer sur le continent africain. Vice-champion d’Afrique U17 en 2025, l’ailier a également attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Comme le cas du jeune talent Etienne Mendy attendu à l’ASSE, Manchester United aurait notamment suivi son profil. Une concurrence particulièrement prestigieuse pour l’OL, qui a finalement réussi à convaincre le jeune joueur de poursuivre sa progression à Lyon.

Malgré l’intérêt de clubs beaucoup plus puissants financièrement, Soungalo Coulibaly ne souhaite pas brûler les étapes. Le jeune ailier préfère avancer progressivement et profiter de son arrivée à Lyon pour continuer à se développer. Dans un entretien accordé à AfricaFoot, il a expliqué l’importance de cette nouvelle étape dans sa carrière. « C’est une étape importante dans ma jeune carrière. Je vais continuer à progresser, travailler dur et m’imposer au plus haut niveau. Je me sens parfaitement bien ici, et je vais tout faire pour avoir plus de temps de jeu. Ce qui va contribuer à mon développement en tant que jeune footballeur », a expliqué le nouveau Lyonnais. Un discours qui traduit la volonté du joueur de privilégier son développement plutôt que de chercher immédiatement à brûler les étapes.

Premiers pas avec l’OL en National 2

Coulibaly a déjà découvert la compétition avec son nouveau club. Le Malien a effectué ses grands débuts ce week-end avec l’OL B en National 2. Une première expérience dans le football français qui doit lui permettre de s’adapter progressivement à son nouvel environnement et aux exigences du championnat. À Lyon, il évolue notamment aux côtés de Lassine Diarra, Ismael Jabateh et Boubakar Diarra. L’objectif est désormais clair : accumuler du temps de jeu, progresser et convaincre progressivement le staff lyonnais.

Pour l’OL, l’arrivée de Soungalo Coulibaly s’inscrit parfaitement dans une politique tournée vers les jeunes talents. Le club lyonnais possède déjà une académie réputée et continue de chercher des profils à fort potentiel capables de progresser au sein de sa structure. L’ailier malien dispose désormais de deux saisons pour franchir les différents paliers. Son adaptation au football français sera évidemment déterminante. Mais avec son expérience internationale chez les jeunes et l’intérêt qu’il aurait suscité auprès de plusieurs clubs européens, dont Manchester United, Coulibaly possède déjà quelques arguments pour attirer l’attention. Reste maintenant à transformer cette promesse en véritable réussite lyonnaise.