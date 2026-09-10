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ASSE Mercato : Kilmer Sports a bouclé un dernier départ !

Par Fabien Chorlet - 10 Sep 2026, 17:00
Strahinja Stojković sous le maillot de l'ASSE

Un joueur arrivé l’été dernier à l’ASSE devrait déjà quitter le Forez pour retrouver du temps de jeu : Strahinja Stojković.

Comme l’avait annoncé le coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin, samedi dernier avant le match contre Montpellier (3-1), le mercato estival des Verts n’est pas encore terminé, des départs pouvant toujours intervenir vers des championnats dont le marché est ouvert. Ce qui se confirme puisque Strahinja Stojković ne devrait bientôt plus être un joueur de l’ASSE.

Stojković vers un retour en Serbie !

Selon le média serbe Mozzart Sport, Strahinja Stojković devrait être prêté pour une saison à l’OFK Belgrade. Pour l’heure, aucune information n’a filtré concernant la présence d’une éventuelle option d’achat dans ce prêt.

Arrivé l’été dernier dans le Forez en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade contre un chèque de 2,8 millions d’euros, le latéral droit serbe n’a disputé que 67 petites minutes avec l’équipe première de l’AS Saint-Étienne et devrait donc faire son retour en Serbie afin de retrouver du temps de jeu.

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