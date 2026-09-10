ASSE : Jakob Breum rassure sur sa blessure, il en redemande après Montpellier !

De retour à la compétition samedi dernier contre Montpellier (3-1), Jakob Breum a donné des nouvelles rassurantes de sa gêne physique avant le déplacement de l’ASSE à Dunkerque. La recrue danoise est également revenue sur l’incroyable ambiance vécue à Geoffroy-Guichard pour le retour des kops. Et visiblement, elle en redemande !

Jakob Breum a enfin pu goûter au vrai Chaudron. Arrivé cet été à l’ASSE, le Danois avait déjà eu un aperçu de la ferveur stéphanoise, mais il lui manquait encore une soirée avec Geoffroy-Guichard dans toute sa splendeur. C’est désormais chose faite.

Samedi dernier, à l’occasion de la victoire contre Montpellier (3-1), les Magic Fans et les Green Angels ont retrouvé leurs tribunes et donné de la voix. Une ambiance qui a marqué l’ancien joueur de Go Ahead Eagles, entré en jeu en fin de rencontre.

« Avant d’arriver, j’ai vu certaines images en ligne. Mais il est différent de le ressentir de l’intérieur. Face à Montpellier, c’était la première fois que je jouais devant de telles tribunes. C’était incroyable ! Ma famille était présente et a ressenti la même chose que moi. C’était un très bon moment, j’espère qu’on revivra ça tout au long de cette saison ! », a confié Breum.

Breum : « J’ai vraiment de bonnes sensations »

Le Danois espère maintenant pouvoir profiter pleinement de cette ferveur dans les prochaines semaines. Freiné dernièrement par une gêne physique, il avait notamment dû déclarer forfait pour le déplacement à Dijon (3-2). Son retour contre Montpellier constitue donc une bonne nouvelle pour Ian Cathro, même si le staff stéphanois entend rester très prudent.

Breum s’est d’ailleurs montré rassurant sur son état : « Je me sens de mieux en mieux. Je ne sais pas encore ce que décideront le coach et le staff médical, mais j’ai vraiment de bonnes sensations maintenant. »

Un discours qui rejoint celui de Cathro. L’entraîneur de l’ASSE ne semble pas particulièrement inquiet, mais il n’entend prendre aucun risque avec l’une de ses recrues estivales. « On ne peut pas vraiment parler de blessure pour Jakob. C’est plus une gêne. On doit surveiller ça au quotidien. Nous ne sommes qu’en septembre et une saison, c’est long. On ne veut pas prendre de risque. »

Titulaire ou remplaçant à Dunkerque ?

La question est donc désormais de savoir quelle place Breum occupera samedi soir à Dunkerque. Ses bonnes sensations pourraient inciter Cathro à le relancer d’entrée, mais la prudence affichée par le technicien écossais laisse également penser qu’un nouveau rôle de joker est possible.

L’ASSE n’a de toute façon aucune raison de précipiter son retour. Avec cinq victoires en cinq journées, les Verts ont parfaitement lancé leur saison et Cathro dispose de suffisamment de solutions offensives pour gérer le cas du Danois sans brûler les étapes.