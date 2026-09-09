De retour de blessure face à Montpellier, samedi à Geoffroy-Guichard (3-1), Jakob Breum (22 ans) manque déjà aux supporters de l’ASSE.

Les Verts sont toujours lancés à pleine vitesse. Samedi dernier, l’ASSE a signé une cinquième victoire consécutive en Ligue 2 en dominant Montpellier (3-1) dans un Geoffroy-Guichard en fusion. Au-delà du résultat brut, une autre bonne nouvelle a marqué la soirée : le retour de Jakob Breum.

Les supporters de l’ASSE veulent déjà revoir Breum titulaire

Le Danois de 22 ans avait manqué les dernières rencontres après avoir été touché aux ischios. Son retour était donc particulièrement attendu par le Peuple Vert. Avant Montpellier, Ian Cathro avait d’ailleurs expliqué que la décision concernant sa présence serait prise au dernier moment.Pour son retour, Jakob Breum a retrouvé le groupe face à Montpellier. Et visiblement, cela a suffi pour convaincre les supporters qu’il doit rapidement retrouver une place de titulaire.

But! a lancé un sondage avec une question très claire : « Jakob Breum doit-il redevenir titulaire à Dunkerque ? » Le résultat est sans appel : 92,1 % des votants ont répondu oui, contre seulement 7,9 % pour le non. Une tendance particulièrement forte qui montre l’importance prise par le milieu offensif danois en quelques semaines.

Davitashvili ne convainc pas totalement à l’ASSE

Cette demande des supporters intervient également alors que Zuriko Davitashvili avait été titularisé à la place de Breum contre Montpellier. L’international géorgien reste évidemment un joueur important de l’effectif stéphanois, mais son début de saison semble moins convaincant que celui de Breum. Le Danois avait rapidement marqué les esprits depuis son arrivée à Saint-Étienne.

Recruté cet été en provenance des Go Ahead Eagles, Breum avait été présenté par l’ASSE comme un joueur capable de faire des différences dans le dernier tiers et d’apporter sa qualité technique à la création. Ses statistiques avec son ancien club avaient également attiré l’attention : 12 actions décisives en 28 apparitions lors de sa dernière saison aux Pays-Bas. Et son début d’aventure dans le Forez avait rapidement confirmé les attentes placées en lui.

Cathro va-t-il écouter le Peuple Vert ?

La question est désormais de savoir si Ian Cathro fera confiance au choix populaire pour le déplacement à Dunkerque. Le technicien écossais n’a évidemment aucune obligation de suivre le sondage des supporters mais la concurrence entre Breum et Davitashvili pourrait rapidement devenir l’un des petits enjeux du onze stéphanois. Le Géorgien possède l’expérience et les qualités pour faire la différence, notamment lorsqu’il entre en cours de match.

Breum, lui, semble avoir déjà gagné une place particulière dans le cœur des supporters. Et avec une équipe qui reste sur cinq victoires consécutives, Cathro dispose surtout d’un luxe : pouvoir remettre progressivement un joueur important dans son onze sans bouleverser une dynamique exceptionnelle. Le déplacement à Dunkerque constituera donc un nouveau test pour les Verts et il sera intéressant de voir les choix de Cathro dans son onze de départ.