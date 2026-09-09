De retour de blessure et discret lors de la défaite de l’OM face au Paris FC (2-3), Igor Paixão (26 ans) s’est attiré les foudres de l’exigeant Daniel Riolo.

L’OM va devoir rapidement relever la tête. Après sa défaite contre le Paris FC (2-3), la deuxième consécutive en Ligue 1, le club marseillais ne compte que trois points après trois journées. Et alors que le déplacement à Rennes approche, plusieurs joueurs sont déjà sous pression.

Paixão n’a pas pesé face au Paris FC

Igor Paixão fait partie de ceux qui doivent rapidement réagir.Pour son retour de blessure, le Brésilien était très attendu. Il avait pourtant montré de belles choses durant la préparation, notamment lors de la victoire contre l’Athletic Bilbao où il avait inscrit un but et affiché une vraie capacité à créer des différences.

Mais contre le Paris FC, son influence a été beaucoup plus limitée. Paixão n’a pas réussi à suffisamment peser sur le jeu offensif marseillais et a finalement été remplacé à la 73e minute. Son retour était forcément particulier après son absence, mais le staff attendra davantage de son ailier dans les prochaines semaines.

Riolo lui met déjà la pression à l’OM

Daniel Riolo n’a justement pas souhaité attendre. Le journaliste de RMC Sport estime que le contexte du mercato a pu perturber Paixão, très convoité durant l’été et régulièrement présenté comme l’un des joueurs offensifs majeurs de l’OM. « Évidemment, on va attendre, il a peut‑être été perturbé, a-t-il constaté sur RMC Sport. Mais l’homme qui a meublé toutes les discussions autour de l’OM depuis une semaine parce qu’il fallait absolument qu’il reste, parce que c’était lui le sauveur, je parle évidemment de Paixao, contre le Paris FC, on n’a rien vu du tout. On ne va rien dire pour l’instant, mais dès la semaine prochaine il doit être le patron de l’attaque. Gouiri a fait le travail, mais pas lui *»

Pour Riolo, cette circonstance ne pourra pas servir d’excuse très longtemps. Le message est clair : le Brésilien doit désormais prendre ses responsabilités et devenir l’un des patrons de l’attaque marseillaise. Une sortie particulièrement piquante alors que l’OM avait justement besoin de ses individualités pour faire la différence face au Paris FC.

Gouiri, l’exemple à suivre

Et la comparaison avec Amine Gouiri n’est pas anodine. L’international algérien a inscrit les deux buts marseillais et a longtemps permis à l’OM de rester dans la rencontre. Après avoir encaissé l’ouverture du score dès la 24e seconde, Marseille avait réussi à revenir grâce à Gouiri. Le même attaquant a ensuite égalisé une nouvelle fois en seconde période, avant que Sinayoko ne donne finalement la victoire au Paris FC sur penalty.

Pour Riolo, Paixão doit donc désormais être capable de prendre davantage le relais. D’autant que Bruno Genesio lui-même reconnaît que le Brésilien, de retour de blessure, peut encore apporter davantage de percussion à son équipe. Le prochain rendez-vous pourrait donc être important. L’OM se déplacera vendredi à Rennes avec l’obligation de réagir après deux défaites consécutives. Pour le Brésilien, l’objectif sera simple : retrouver ses jambes, provoquer davantage et surtout redevenir ce joueur capable de faire basculer une rencontre sur une accélération dont il a le secret.