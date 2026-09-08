Daniel Riolo comprend les ultras marseillais de l’OM qui ciblent Frank McCourt et pense que c’est la fin.

La tension continue de monter autour de l’OM. Alors que les supporters marseillais expriment régulièrement leur mécontentement envers Frank McCourt, Daniel Riolo a livré une analyse particulièrement tranchée sur la situation du propriétaire américain.

Riolo comprend la colère des supporters

Depuis plusieurs saisons, la relation entre une partie des supporters marseillais et Frank McCourt est devenue de plus en plus tendue. Les critiques concernent notamment la stratégie du propriétaire, les investissements réalisés et les résultats obtenus par l’OM depuis son arrivée. Daniel Riolo estime donc que les supporters ont des raisons d’être lassés. « Aujourd’hui, les supporters de l’OM peuvent en avoir ras-le-bol. Tout l’argent investi n’a servi à rien. Leur message ne me gêne pas », a expliqué le journaliste sur RMC Sport. Une sortie particulièrement forte alors que les débats autour de l’avenir de McCourt prennent de l’ampleur.

Daniel Riolo ne s’est pas arrêté là. Le journaliste considère également que l’apport du propriétaire américain n’est plus suffisamment visible dans le projet marseillais. « Je ne vois pas son apport. Il est arrivé au bout de l’histoire », a-t-il lâché. Une phrase qui risque évidemment de faire beaucoup parler à Marseille. Pour Riolo, le problème ne serait donc pas simplement lié à une mauvaise période sportive. Il estime que le cycle McCourt pourrait avoir atteint ses limites.

Une vente de l’OM déjà évoquée

Cette déclaration intervient alors que les spéculations sur l’avenir de Frank McCourt reviennent régulièrement dans l’actualité marseillaise. Le propriétaire américain avait pourtant affiché par le passé son ambition de continuer à investir et de permettre à l’OM de jouer les premiers rôles. Mais les difficultés financières rencontrées par le club et les contraintes imposées par les instances alimentent désormais les interrogations. Des supporters réclament régulièrement davantage d’investissement de la part de l’actionnaire, tandis que d’autres considèrent qu’un changement de propriétaire pourrait permettre au club de franchir un nouveau cap. Pour autant, les propos de Daniel Riolo ne constituent pas une confirmation d’une prochaine vente de l’Olympique de Marseille.

Une chose est certaine : Frank McCourt reste au centre des discussions autour de l’OM. Son bilan est régulièrement comparé aux sommes investies depuis son arrivée et aux résultats obtenus par le club. Et c’est précisément ce décalage que Daniel Riolo pointe du doigt. Pour le journaliste, les supporters peuvent légitimement considérer que l’argent investi n’a pas permis à Marseille de construire un projet suffisamment solide et durable. Son verdict est donc sans ambiguïté : selon lui, McCourt serait désormais « arrivé au bout de l’histoire ». Une analyse qui relance forcément les interrogations sur l’avenir du propriétaire américain, même si aucune vente n’est annoncée à ce stade.