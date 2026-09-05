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FRANCE

OM : Jul prolonge l’aventure avec un changement visible dès dimanche

Par Wladimir DELCROS - 5 Sep 2026, 22:29
OM : Jul prolonge l’aventure avec un changement visible dès dimanche

Privé de recrues cet été, l’OM a tout de même officialisé une prolongation ce samedi. Le club phocéen poursuit son partenariat avec D’Or et de Platine, le label fondé par Jul, avec une nouveauté sur son maillot.

Une alliance lancée en 2023

L’Olympique de Marseille et Jul continuent leur aventure commune. Comme l’a également relayé Foot Mercato, le club phocéen a annoncé ce samedi le renouvellement de son partenariat avec D’Or et de Platine pour la saison à venir.

L’alliance entre l’OM et le label de l’artiste marseillais existe depuis 2023. Elle s’inscrit dans la volonté des deux parties de rapprocher le football et la musique, deux univers particulièrement ancrés dans la culture locale.

Le logo change de place sur le maillot

Cette prolongation va s’accompagner d’un changement visible sur la tunique des Ciel et Blanc. Dès ce dimanche face au Paris FC, le logo de D’Or et de Platine apparaîtra sur le haut du dos, au-dessus du nom des joueurs.

Un nouvel emplacement qui confirme la place prise par la marque de Jul parmi les partenaires de l’OM. Le rappeur, supporter revendiqué du club, reste ainsi associé à l’image de l’institution marseillaise.

D’autres opérations prévues cette saison

Cette présence sur le maillot ne sera pas la seule expression du partenariat. L’OM annonce différentes activations tout au long de la saison afin de continuer à faire vivre cette collaboration entre football et musique.

« L’OM et D’Or et de Platine poursuivront tout au long de la saison leur collaboration autour de différentes activations », précise le club dans son communiqué. Une prolongation qui consolide donc un lien devenu familier à Marseille, dans un contexte financier toujours surveillé du côté de la direction phocéenne.

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