OM : le montant colossal des prochaines ventes imposé par la DNCG est connu !

Malgré un dégraissage spectaculaire et près de 90 millions d’euros récupérés cet été, l’Olympique de Marseille serait encore très loin d’avoir réglé ses problèmes financiers. Selon Mohamed Toubache-Ter, le club phocéen devrait générer 75 millions d’euros supplémentaires grâce à des ventes avant le 30 juin 2027. Un objectif vertigineux qui place déjà Igor Paixão et Amine Gouiri au centre du prochain mercato.

L’OM doit encore trouver 75 M€

Le mercato vient à peine de fermer ses portes que l’Olympique de Marseille connaît déjà le montant à atteindre lors des prochaines périodes de transferts.

En réponse aux interrogations autour des engagements pris par Franck McCourt auprès de la DNCG, Mohamed Toubache-Ter a apporté une précision particulièrement inquiétante : « Sauf que ce n’est pas 80 avant juin 2027 ! 75 M€ encore et ça sera bon. »

Cette somme ne provient pas d’une communication officielle de la DNCG, mais correspondrait au plan financier que l’OM doit respecter pour rééquilibrer durablement ses comptes.

Le club phocéen aurait donc moins de dix mois pour récupérer 75 millions d’euros supplémentaires. Marseille pourra vendre lors du mercato hivernal, puis durant les premières semaines du marché estival, avant la clôture des comptes fixée au 30 juin 2027.

Un montant immense après le grand ménage estival

Cette révélation a de quoi surprendre. L’OM vient déjà de vivre un mercato exclusivement tourné vers les départs, sans enregistrer la moindre recrue.

Mason Greenwood, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Hamed Junior Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi, Bilal Nadir et Quinten Timber ont notamment quitté Marseille. Plusieurs joueurs prêtés la saison dernière n’ont pas non plus été conservés.

Avec ces nombreuses opérations, les dirigeants marseillais ont récupéré près de 90 millions d’euros et considérablement réduit la masse salariale. Malgré cela, les efforts demandés seraient encore loin d’être terminés.

L’OM devra donc vendre presque autant au cours des prochains mois, mais avec un problème majeur : les joueurs possédant une forte valeur marchande sont désormais beaucoup moins nombreux.

Sauf que c’est pas 80 avant juin 2027 !!



75M€ encore & ça sera bon — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 2, 2026

Paixão et Gouiri directement menacés

Dans l’effectif actuel, deux éléments semblent capables de générer une indemnité réellement importante : Igor Paixão et Amine Gouiri.

Le premier possède un profil particulièrement attractif sur le marché européen. Encore jeune, explosif et capable de faire la différence sur un côté, le Brésilien avait déjà suscité plusieurs intérêts durant le mercato. Sa vente pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros à l’OM.

Amine Gouiri représente l’autre actif offensif majeur du club. L’international algérien possède une solide expérience de la Ligue 1, reste dans une tranche d’âge intéressante et conserve une belle cote. Une saison réussie sous les ordres de Bruno Genesio pourrait encore augmenter sa valeur.

Mais même en vendant l’un des deux à un tarif élevé, Marseille aurait probablement besoin de réaliser d’autres opérations pour atteindre les 75 millions réclamés.

Le scénario le plus inquiétant pour les supporters serait donc de voir Paixão et Gouiri quitter simultanément le clubavant la fin du mois de juin.

Une saison sous pression pour Bruno Genesio

Cette contrainte financière pourrait avoir de lourdes conséquences sportives. Bruno Genesio démarre déjà la saison avec un effectif amoindri par les nombreux départs et la blessure de Tochukwu Nnadi.

L’entraîneur marseillais sait désormais que certains de ses meilleurs joueurs pourront être sacrifiés dès le mois de janvier si une offre importante arrive. Difficile, dans ces conditions, de bâtir un projet stable et ambitieux.

Chaque performance de Paixão et Gouiri aura d’ailleurs un double effet. Leurs buts pourront permettre à l’OM d’obtenir des résultats, mais ils augmenteront également leur valeur et la tentation de les vendre.

Marseille se retrouve ainsi face à une situation paradoxale : le club doit compter sur ses meilleurs éléments pour atteindre ses objectifs sportifs, tout en espérant les valoriser suffisamment pour répondre à ses obligations économiques.

McCourt va devoir remettre la main à la poche… ou vendre

Franck McCourt avait présenté à la DNCG un plan particulièrement strict, basé sur une forte réduction de la masse salariale et de nouvelles recettes liées aux transferts. Le propriétaire américain doit désormais respecter les engagements annoncés.

Plusieurs solutions pourraient permettre de limiter les dégâts sportifs : un nouvel apport de l’actionnaire, une qualification européenne lucrative, l’arrivée de nouveaux sponsors ou encore la vente de jeunes joueurs issus du centre de formation.

Mais si l’objectif des 75 millions concerne bien directement les cessions, l’OM ne pourra pas échapper à une nouvelle vague de départs.

Le club devra également éviter de brader ses derniers actifs. Le dossier Greenwood a déjà laissé un sentiment amer, puisque Marseille n’a récupéré qu’une partie des 39 millions d’euros versés par Fenerbahçe en raison de la clause négociée avec Manchester United.

Le prochain mercato s’annonce déjà explosif

Alors que le marché vient tout juste de fermer, l’avenir d’Igor Paixão et d’Amine Gouiri risque donc d’alimenter les rumeurs pendant plusieurs mois.

L’OM a jusqu’au 30 juin 2027 pour trouver les 75 millions d’euros évoqués par Mohamed Toubache-Ter. Sur le papier, l’objectif reste atteignable. Mais il pourrait obliger Marseille à se séparer de ses derniers joueurs majeurs et à affaiblir encore un projet sportif déjà fragilisé.

Le grand dégraissage estival n’était finalement qu’une première étape. À Marseille, le prochain mercato a déjà commencé.