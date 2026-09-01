OM Mercato : un indésirable de l’effectif retenu par Bruno Genesio !

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Neal Maupay devrait finalement poursuivre son aventure à l’OM. Marseille aurait refusé une proposition de prêt formulée par l’AJ Auxerre, Bruno Genesio souhaitant préserver l’équilibre de son groupe.

C’est un retournement de situation inattendu dans le mercato de l’Olympique de Marseille. Alors que Neal Maupay semblait encore faire partie des joueurs susceptibles de quitter le club, l’attaquant français aurait été retenu par Bruno Genesio et Grégory Lorenzi.

L’AJ Auxerre aurait tenté de récupérer le joueur de 30 ans sous la forme d’un prêt. Une formule refusée par la direction marseillaise, qui ne souhaiterait pas affaiblir davantage un secteur offensif déjà très limité.

Genesio bloque le départ de Maupay

Cette décision peut surprendre au regard du statut de Neal Maupay. Revenu à Marseille après son prêt au Séville FC, l’ancien attaquant de Brighton et d’Everton ne semblait pas représenter une priorité dans le nouveau projet olympien.

Mais la préparation estivale aurait progressivement changé la donne. Auteur de deux buts lors des matches amicaux, Maupay a profité du manque de solutions offensives pour rappeler qu’il pouvait encore rendre des services. Son engagement et son tempérament auraient notamment poussé Bruno Genesio à revoir sa position.

Avec un mercato toujours bloqué et aucune garantie concernant l’arrivée d’un nouvel attaquant, laisser partir Maupay aurait constitué un risque important. Genesio et Lorenzi auraient donc préféré miser sur la stabilité et conserver une solution supplémentaire dans leur rotation.

Un désaccord avec la stratégie financière de l’OM ?

Ce choix sportif ne serait pourtant pas totalement aligné avec les impératifs financiers du club. Les actionnaires souhaiteraient réduire rapidement les dépenses et se séparer d’un maximum de joueurs afin d’alléger la masse salariale.

Dans ce contexte, un départ de Neal Maupay aurait pu permettre à l’OM d’économiser une partie de sa rémunération. Mais la direction sportive ne voudrait pas sacrifier complètement la compétitivité du groupe pour atteindre ses objectifs économiques.

Le club chercherait d’ailleurs d’autres solutions pour réduire sa masse salariale. Certains joueurs seraient disposés à consentir des efforts, comme une baisse ou un étalement de leur rémunération, afin de rester à Marseille.

Maupay finalement relancé à Marseille ?

Neal Maupay pourrait être l’un des grands gagnants de cette fin de mercato. Présenté comme un indésirable il y a encore quelques semaines, il dispose désormais d’une véritable occasion de retrouver une place dans la rotation marseillaise.

Son profil combatif, son expérience de la Ligue 1 et sa capacité à presser peuvent offrir une alternative intéressante à Bruno Genesio. L’attaquant devra toutefois profiter de chaque minute accordée pour démontrer qu’il mérite durablement cette confiance.

Sauf nouvelle offensive accompagnée d’une formule plus avantageuse pour l’OM, Maupay devrait donc rester à Marseille. Un maintien qui ressemble moins à un choix par défaut qu’à une décision assumée par Genesio : dans une équipe qui pourrait terminer son mercato sans nouvelle recrue, l’entraîneur olympien ne veut visiblement se priver d’aucune solution.