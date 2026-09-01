ASSE : la victoire contre Dijon, un déclic pour la Ligue 1 ?

Bousculée comme rarement depuis le début de la saison, l’ASSE a trouvé les ressources nécessaires pour renverser Dijon lundi soir (2-3). Une victoire dans la douleur qui pourrait marquer un tournant dans la course à la montée en Ligue 1.

Après trois premières journées parfaitement maîtrisées, l’AS Saint-Étienne a enfin été poussée dans ses retranchements. Les Verts ont souffert à Dijon, ont été menés et sont passés tout près de connaître leur premier véritable coup d’arrêt de la saison.

Mais contrairement aux rencontres précédentes, les Stéphanois ont dû aller chercher leur victoire avec le cœur. Menée 2-1 au retour des vestiaires, l’équipe stéphanoise a renversé la situation grâce au doublé de Thierno Ballo et à une superbe réalisation d’Augustine Boakye.

Un succès spectaculaire qui permet à l’ASSE de poursuivre son sans-faute, mais surtout d’envoyer un message fort à ses concurrents dans la course à la Ligue 1.

Bernauer pointe un dangereux relâchement

Malgré les trois points, Maxime Bernauer n’a pas cherché à masquer les difficultés rencontrées par son équipe. Le défenseur stéphanois reconnaît que les Verts sont parfois tombés dans la facilité après un début de saison sans véritable accroc.

« C’est le premier match vraiment plus compliqué que l’on ait eu », a-t-il constaté dans des propos relayés par Ici Saint-Étienne Loire. Certaines décisions et plusieurs périodes de relâchement auraient ainsi permis à Dijon de prendre confiance et de faire sérieusement douter l’ASSE.

Les Stéphanois ont également été confrontés à une équipe dijonnaise portée par la dynamique de sa récente montée en Ligue 2. Avec un collectif déjà bien rodé et de nombreux automatismes, Dijon a posé des problèmes inédits aux hommes d’Ian Cathro.

L’ASSE prouve qu’elle possède du caractère

Cette rencontre pourrait toutefois représenter bien davantage qu’une simple alerte. En allant chercher la victoire après avoir été menée, l’ASSE a démontré qu’elle était capable de réagir lorsque le scénario lui devenait défavorable.

Jusqu’ici, les Verts avaient surtout impressionné par leur maîtrise. À Dijon, ils ont ajouté une nouvelle qualité à leur début de saison : le caractère.

« Elle fait vraiment du bien dans les têtes et elle forge une équipe », a expliqué Bernauer. Le défenseur retient notamment les efforts consentis par l’ensemble du groupe et cette volonté commune de ne pas laisser échapper la victoire.

Selon lui, l’équipe ressortira renforcée de cette première bataille : « Nous serons bien plus forts après une confrontation comme celle-là. »

Un match fondateur dans la course à la montée ?

Il faudra évidemment attendre plusieurs semaines avant de savoir si cette victoire constitue un véritable tournant. Un seul match, aussi spectaculaire soit-il, ne peut pas garantir un retour en Ligue 1.

Mais ce genre de succès peut compter lourd dans une saison. Les équipes qui montent ne sont pas seulement celles qui dominent lorsque tout leur réussit. Ce sont aussi celles qui parviennent à gagner lorsqu’elles souffrent, lorsqu’elles sont menées et lorsqu’elles évoluent loin de leur meilleur niveau.

À Dijon, l’ASSE a précisément remporté l’un de ces matches qui forgent un groupe et renforcent ses certitudes. Les Verts savent désormais qu’ils peuvent aussi s’imposer dans l’adversité.

L’objectif reste clair : retrouver la Ligue 1 au terme de la saison. Cette victoire ne représente pas encore le déclic suffisant pour assurer la montée, mais elle pourrait bien constituer l’un des premiers moments fondateurs de l’aventure stéphanoise.