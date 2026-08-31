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FRANCE

Dijon – ASSE : la compo de Cathro est tombée !

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 19:45
Ian Cathro sur le banc de l'ASSE

Les compositions officielles du match de clôture de la quatrième journée de Ligue 2 entre Dijon et l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne clôture la quatrième journée de Ligue 2 avec un déplacement ce lundi (20h45) sur la pelouse de Dijon. Leaders du championnat avec trois victoires en autant de journées, les Stéphanois tenteront de signer la passe de quatre.

Davitashvili remplace Breum

Privé de Jakob Breum, touché aux ischio-jambiers depuis la victoire contre Grenoble (4-0), l’entraîneur des Verts, Ian Cathro, a choisi Zuriko Davitashvili pour remplacer le Danois dans son onze de départ face au DFCO. Pour le reste, aucun changement dans la composition stéphanoise.

Les compos officielles

Dijon : Delecroix – Boulegcha, Lacroix, Bernard, Faty – Bellon, Chouchane, Lembezat, Ndezi – Tavares, Dong.

ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Bernauer – Boakye, Csongvai, Svetlin, Davitashvili – Cardona, Ballo.

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