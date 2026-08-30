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FRANCE

ASSE : un accord scelle désormais le départ de Moueffek !

Par Louis Chrestian - 30 Août 2026, 13:11
ASSE : un accord scelle désormais le départ de Moueffek !

Aymen Moueffek se rapproche sérieusement d’un départ de l’AS Saint-Étienne. Un accord a été trouvé pour permettre au milieu marocain de poursuivre sa carrière en Espagne, sous réserve de la visite médicale.

Direction Cadix pour Moueffek

Comme pressenti ces derniers jours, le départ d’Aymen Moueffek est en passe de se concrétiser. Selon les informations de Foot Mercato, l’ASSE et Cadix ont trouvé un accord pour le milieu de terrain de 25 ans.

Le Marocain doit désormais passer sa visite médicale ce lundi avant de pouvoir s’engager avec le pensionnaire de deuxième division espagnole. Sauf retournement de situation à cette occasion, Moueffek va donc découvrir un nouveau championnat.

Un prêt avec une option d’achat

Le joueur stéphanois doit rejoindre Cadix dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire. Une précision importante dans ce dossier puisque Moueffek ne quitterait donc pas définitivement la maison Verte dans l’immédiat.

Absent lors du début de saison de l’ASSE, le natif de Vienne semblait désormais se diriger vers la sortie. Cette opération doit lui permettre de retrouver du temps de jeu tout en laissant à Cadix la possibilité de le conserver.

Un pur produit de la formation stéphanoise

Arrivé très jeune chez les Verts, Moueffek a franchi toutes les étapes au centre de formation avant de disputer son premier match professionnel en 2020. Son aventure avec son club formateur aura été marquée par plusieurs pépins physiques, mais également par sa polyvalence et son activité dans l’entrejeu.

La saison dernière, l’international marocain avait participé à 33 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot stéphanois. À 25 ans, il s’apprête désormais à tourner une page importante de sa carrière.

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