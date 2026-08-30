ASSE : le mercato réserve encore un rebondissement aux Verts

À l’approche de la clôture du mercato estival, l’ASSE n’exclut pas de renforcer encore son effectif. Ian Cathro veut rester à l’affût des opportunités, tout en anticipant de possibles départs.

Cathro laisse la porte ouverte

Le recrutement stéphanois n’est peut-être pas terminé. Interrogé sur cette dernière ligne droite du marché, Ian Cathro a confirmé que les dirigeants de l’ASSE restaient attentifs aux dossiers susceptibles de se débloquer.

« Je pense qu’on veut s’améliorer partout où on peut le faire. Parfois, il y a des dossiers qui représentent des opportunités, notamment sur la fin du mercato. Il faut rester ouvert à ces possibilités », a expliqué le technicien écossais, dans des propos relayés par En Vert et Contre Tous.

Des départs toujours à anticiper

Cette réflexion concerne aussi les joueurs susceptibles de quitter le Forez. Cathro assure que le club peut fermer la porte ou préparer immédiatement leur succession. Mickaël Nadé a déjà quitté la maison verte pour rejoindre l’United FC, aux Émirats arabes unis.

OFFICIEL : Mickaël Nadé quitte l’ASSE et signe avec l’United FC. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2092995678888706400

« La priorité, c’est le club », insiste Ian Cathro, qui rappelle que Saint-Étienne cherche désormais à construire un projet et non simplement à survivre. L’objectif affiché reste donc de faire progresser l’équipe.

Une place préservée pour les jeunes

Le coach stéphanois ne souhaite toutefois pas empiler les recrues. La polyvalence doit permettre de travailler avec un groupe resserré et de conserver une ouverture pour les éléments prometteurs du centre de formation.

Invité à préciser la taille idéale de son effectif, Cathro n’a pas fixé de chiffre définitif : « On va dire plus de 15 et moins de 25. » Une large fourchette qui permettra aux Verts de s’adapter jusqu’au dernier moment.