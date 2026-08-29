FC Nantes Mercato : une priorité de Poirier passée par l’ASSE ne viendra pas !

Le FC Nantes ne devrait finalement pas recruter Dylan Durivaux, qui devrait poursuivre l’aventure avec le Red Star cette saison.

Le dossier Dylan Durivaux semble prendre une nouvelle tournure. Alors que le défenseur du Red Star passé par la formation de l’ASSE (2013-2019) avait attiré les convoitises du FC Nantes ces derniers jours, la piste nantaise serait désormais abandonnée. Selon les informations relayées par Mohamed TER Paris, le joueur de 25 ans devrait finalement rester à Saint-Ouen cette saison.

Dylan Durivaux va rester au Red Star

Arrivé au Red Star à l’été 2024 après son passage à Niort, Dylan Durivaux s’est rapidement imposé comme un élément important du club audonien. La saison dernière, il avait notamment disputé l’intégralité des 34 journées de championnat, confirmant sa régularité et sa polyvalence. Le Red Star avait d’ailleurs mis en avant ses performances en le désignant à plusieurs reprises joueur du mois.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le défenseur possède donc encore deux années de contrat avec l’Étoile Rouge.

Le FC Nantes doit faire une croix sur cette piste

Le FC Nantes s’était récemment positionné sur Dylan Durivaux, notamment après l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc nantais. L’ancien entraîneur du Red Star souhaitait retrouver plusieurs de ses anciens joueurs, dont Durivaux et Balthazar Pierret, mais également Ryad Hachem.

Mais sauf nouveau rebondissement, cette piste ne devrait pas aboutir. Durivaux devrait ainsi continuer à porter le maillot du Red Star en Ligue 2 cette saison. Un choix qui constitue une bonne nouvelle pour le club audonien, qui peut conserver l’un de ses cadres défensifs.

Le défenseur a d’ailleurs débuté les trois premières journées de Ligue 2 2026-2027 avec le Red Star, dont la victoire 1-0 sur la pelouse du FC Nantes le 8 août. Du côté du FC Nantes, c’est finalement l’autre défenseur du Red Star, Bradley Danger, qui pourrait rejoindre les Canaris.