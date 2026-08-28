Touché lors de la réception de Grenoble samedi dernier (4-0), Jakob Breum (22 ans) est bel et bien contraint de lever le pied.

Le ciel n’est pas encore totalement dégagé pour Jakob Breum. Alors que l’ASSE prépare son déplacement à Dijon, le jeune milieu offensif de 22 ans doit composer avec une blessure musculaire contractée face à Grenoble.

Breum, une absence qui se profile à Dijon

Comme évoqué précédemment, Jakob Breum poursuit actuellement un programme individuel afin de soigner sa blessure. Le Danois n’a pas encore retrouvé les séances collectives et le staff stéphanois ne souhaite prendre aucun risque avec sa recrue estivale. Une décision logique alors que l’ASSE veut éviter toute aggravation avant une rencontre importante en Bourgogne.

Selon Peuple Vert, la tendance est désormais clairement à une absence de Breum dans le onze de départ contre Dijon. Les prochaines séances permettront toutefois de confirmer définitivement sa situation. Le staff de l’ASSE devra donc rapidement déterminer la meilleure solution pour compenser cette éventuelle absence.

El Jamali, le candidat naturel pour le remplacer ?

Dans cette perspective, Nadir El Jamali apparaît comme le candidat naturel pour prendre numériquement la place de Jakob Breum dans le groupe retenu pour le déplacement en Bourgogne. Le jeune joueur pourrait ainsi profiter de cette opportunité pour gagner du temps de jeu et montrer ses qualités à Ian Cathro. Une solution interne qui permettrait aux Verts de ne pas précipiter le retour de Breum.

Après plusieurs semaines marquées par les blessures et les solutions de fortune, le staff stéphanois entend désormais gérer la situation avec prudence. L’objectif est simple : permettre à Jakob Breum de retrouver l’intégralité de ses moyens avant de reprendre la compétition. Les dernières séances d’entraînement avant le départ pour la Bourgogne permettront donc de trancher définitivement.

Le ciel s’éclaircit malgré tout

Malgré cette nouvelle inquiétude autour de Breum, la situation globale semble progressivement s’améliorer à Saint-Étienne. Les Verts ont retrouvé davantage de solutions dans leur effectif et les différentes blessures commencent à être mieux gérées.

Le retour prochain de plusieurs joueurs offre également davantage de marge de manœuvre à Ian Cathro. Jakob Breum devra donc patienter encore un peu. Et si son absence à Dijon venait à se confirmer, l’ASSE préférera certainement miser sur la prudence plutôt que de prendre le moindre risque avec sa recrue.