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FRANCE

FC Nantes Mercato : Poirier frappe fort, un milieu refuse la Serie A pour signer chez les Canaris ! 

Par Bastien Aubert - 28 Août 2026, 08:00
Balthazar Pierret (Red Star)
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Balthazar Pierret, milieu défensif du Red Star de 26 ans, va débarquer sous peu au FC Nantes.

Après l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc, le FC Nantes s’apprête à accueillir l’un des joueurs que le nouvel entraîneur souhaitait absolument retrouver.

Pierret a refusé des clubs de Serie A pour le FC Nantes !

Balthazar Pierret, actuellement au Red Star, va prochainement débarquer au FC Nantes. Le milieu défensif français aurait fait de Nantes une priorité et souhaitait particulièrement retrouver Grégory Poirier, qu’il connaît depuis son passage au Red Star. Une volonté qui semble avoir pesé lourd dans sa décision.

Le choix de Pierret n’est pas anodin. Selon Sacha Tavolieri, plusieurs clubs italiens s’étaient intéressés au milieu de terrain. Le joueur aurait pourtant décidé de privilégier le FC Nantes. « Balthazar Pierret au FC Nantes… On y est ! Le milieu de terrain français voulait vraiment rejoindre les Canaris sous la houlette de Grégory Poirier. Il a refusé des clubs de Serie A. Le Red Star va récupérer une somme avoisinant 1 M€ », explique le journaliste belge. Une preuve supplémentaire de l’importance de Poirier dans ce dossier.

Poirier retrouve l’un de ses hommes au Red Star 

L’arrivée de Balthazar Pierret constitue également une première confirmation des ambitions du nouvel entraîneur du FC Nantes. Grégory Poirier souhaitait plusieurs renforts issus de son ancienne équipe du Red Star. Pierret faisait partie des profils particulièrement appréciés par le technicien. Son arrivée va donc permettre au coach de disposer d’un joueur qu’il connaît déjà parfaitement.

Le Red Star devrait récupérer une indemnité avoisinant 1 million d’euros dans cette opération. Pour le FC Nantes, il s’agit d’un investissement mesuré pour renforcer son entrejeu. Le profil de Pierret pourrait notamment apporter davantage d’impact et d’équilibre au milieu de terrain nantais. Cette arrivée pourrait surtout en annoncer d’autres. Le FC Nantes cherche encore à renforcer son effectif et plusieurs dossiers sont suivis par les dirigeants, notamment en attaque. 

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