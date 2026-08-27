À LA UNE DU 27 AOûT 2026
[09:50]ASSE Mercato : Kilmer a tranché pour les remplaçants de Stassin et Davitashvili et le latéral gauche !
[09:25]PSG Mercato : une 6e et 7e recrue en approche, ça chauffe pour Guela Doué ?
[09:00]FC Nantes Mercato : une nouvelle offre est tombée pour Guirassy, les Kita ont déjà répondu !
[08:35]Discipline : une bonne et une mauvaise nouvelle pour le RC Lens
[08:10]OM Mercato : gros coup de théâtre pour Paixão à Sunderland !
[07:45]ASSE : des nouvelles de Jakob Breum sont enfin tombées !
[07:20]Stade Rennais Mercato : Brest donne sa réponse pour Ajorque, Pinault prend les choses en main pour Terrier !
[07:00]OM : Guendouzi et Greenwood chambrent l’OL après Fenerbahçe, une bagarre générale a éclaté !
[06:38]FC Nantes Mercato : une 8e recrue en approche, une 9e pourrait suivre !
[06:21]ASSE : l’entraînement individuel qui relance sérieusement l’inquiétude avant Dijon

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : une 8e recrue en approche, une 9e pourrait suivre !

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 06:38
Ryad Hachem aux côtés de ses coéquipiers du Red Star

Le FC Nantes devrait accueillir Ryad Hachem, tandis que les pistes Balthazar Pierret et Dylan Durivaux connaissent des fortunes diverses.

Après seulement trois journées de Ligue 2, le FC Nantes a déjà changé d’entraîneur. Grégory Poirier est venu remplacer ce mardi Michel Der Zakarian sur le banc des Canaris. Pour renforcer son effectif en cette fin de mercato estival, le nouvel entraîneur nantais aimerait bien piocher au Red Star, club qu’il a entraîné entre 2024 et 2026, et les noms de Balthazar Pierret, Dylan Durivaux et Ryad Hachem ont été évoqués pour le rejoindre à Nantes.

Hachem arrive, Pierret à l’étude, Durivaux ne viendra pas

L’une de ces trois pistes ne serait toutefois pas concrète. En effet, sur X, David Phelippeau a confirmé que le FC Nantes était réellement intéressé par Balthazar Pierret, mais que Dylan Durivaux ne devrait pas venir. « Dylan Durivaux non, l’autre (Balthazar Pierret) à voir. À priori, ils (les dirigeants nantais) ne feront pas Durivaux. En tout cas, aujourd’hui, c’est pas la tendance », a lâché le spécialiste des Canaris sur le réseau social.

De son côté, L’Équipe a annoncé ce mercredi que Ryad Hachem serait, lui, proche de rejoindre le FC Nantes. Valorisé à 1 million d’euros par Transfermarkt, le milieu franco-algérien devrait s’engager avec les Jaune et Vert pour trois ans, soit jusqu’en juin 2029. S’il cela se confirme, l’ancien joueur de Guingamp et de Cholet deviendrait ainsi la huitième recrue estivale des Canaris après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor, Mathieu Cafaro, Saïdou Sow et Antoine Joujou.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot