FC Nantes Mercato : une 8e recrue en approche, une 9e pourrait suivre !

Le FC Nantes devrait accueillir Ryad Hachem, tandis que les pistes Balthazar Pierret et Dylan Durivaux connaissent des fortunes diverses.

Après seulement trois journées de Ligue 2, le FC Nantes a déjà changé d’entraîneur. Grégory Poirier est venu remplacer ce mardi Michel Der Zakarian sur le banc des Canaris. Pour renforcer son effectif en cette fin de mercato estival, le nouvel entraîneur nantais aimerait bien piocher au Red Star, club qu’il a entraîné entre 2024 et 2026, et les noms de Balthazar Pierret, Dylan Durivaux et Ryad Hachem ont été évoqués pour le rejoindre à Nantes.

Hachem arrive, Pierret à l’étude, Durivaux ne viendra pas

L’une de ces trois pistes ne serait toutefois pas concrète. En effet, sur X, David Phelippeau a confirmé que le FC Nantes était réellement intéressé par Balthazar Pierret, mais que Dylan Durivaux ne devrait pas venir. « Dylan Durivaux non, l’autre (Balthazar Pierret) à voir. À priori, ils (les dirigeants nantais) ne feront pas Durivaux. En tout cas, aujourd’hui, c’est pas la tendance », a lâché le spécialiste des Canaris sur le réseau social.

De son côté, L’Équipe a annoncé ce mercredi que Ryad Hachem serait, lui, proche de rejoindre le FC Nantes. Valorisé à 1 million d’euros par Transfermarkt, le milieu franco-algérien devrait s’engager avec les Jaune et Vert pour trois ans, soit jusqu’en juin 2029. S’il cela se confirme, l’ancien joueur de Guingamp et de Cholet deviendrait ainsi la huitième recrue estivale des Canaris après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor, Mathieu Cafaro, Saïdou Sow et Antoine Joujou.