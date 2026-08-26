Grégory Poirier est l’entraîneur parfait pour relancer le FC Nantes selon les supporters des Canaris.

Le changement d’entraîneur semble avoir redonné un peu d’espoir aux supporters du FC Nantes. Après un début de saison catastrophique en Ligue 2, le FC Nantes a décidé de tourner la page Michel Der Zakarian et de miser sur Grégory Poirier. Et le nouveau coach bénéficie déjà d’un soutien important.

Les supporters du FC Nantes croient fort en Poirier

But! a lancé un sondage auprès des supporters du FC Nantes avec une question simple : « Grégory Poirier va-t-il relancer les Canaris ? » La réponse est plutôt claire :

Oui : 71,9 %

Non : 28,1 %

Sur 135 votes, près de trois supporters sur quatre se montrent donc confiants concernant la capacité de Poirier à redresser la situation.

Le FC Nantes doit vite sortir de la crise

Cette confiance intervient pourtant dans un contexte particulièrement difficile. Après trois journées de Ligue 2, le FC Nantes compte trois défaites et occupe la dernière place du classement. Le départ de Michel Der Zakarian était donc devenu une nécessité pour tenter de provoquer un électrochoc. Grégory Poirier arrive avec la lourde mission de remettre rapidement les Canaris sur les rails.

L’ancien entraîneur du Red Star connaît déjà la pression qui accompagne ce type de défi. Son arrivée doit permettre au FC Nantes de repartir sur de nouvelles bases, avec un discours différent et une dynamique nouvelle. Les supporters du FC Nantes semblent en tout cas prêts à lui accorder leur confiance. Le résultat du sondage est particulièrement encourageant pour le nouveau technicien.

Poirier doit maintenant convaincre sur le terrain

Cette confiance devra toutefois rapidement se traduire dans les résultats. Le FC Nantes ne peut plus se permettre de perdre du temps après son début de saison très inquiétant.

Poirier devra donc rapidement trouver les solutions pour remettre son équipe sur pied et lui permettre de quitter la dernière place de Ligue 2. Le soutien populaire constitue un premier avantage. Il faudra désormais que le nouveau coach transforme cet enthousiasme en résultats.