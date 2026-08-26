Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si un intérêt du Stade Rennais pour Martin Terrier (Bayer Leverkusen, 29 ans) serait bien réel, la réalité économique du club breton ne permettrait pas de ficeler ce gros coup du mercato.

Le Stade Rennais continue de travailler sur plusieurs pistes à l’approche de la fin du mercato. Parmi elles, le dossier Martin Terrier fait forcément rêver les supporters. L’ancien attaquant rennais, désormais âgé de 29 ans et sous contrat avec le Bayer Leverkusen, pourrait retrouver la Bretagne après son passage particulièrement réussi entre 2020 et 2024. Mais si l’intérêt du SRFC semble bien réel, les contraintes économiques pourraient finalement avoir raison de cette opération.

Le Stade Rennais discute bien pour Terrier mais…

Guillaume Lainé, journaliste d’Ouest-France, ne nie pas l’existence de discussions autour de Martin Terrier. Le Stade Rennais serait bien intéressé par un retour de son ancien joueur et des échanges auraient même lieu entre les différentes parties. Une bonne nouvelle sur le plan sportif. Terrier connaît parfaitement le club et avait laissé une excellente image lors de ses quatre saisons à Rennes. Son retour pourrait donc apporter une solution de qualité au secteur offensif de Habib Beye.

Le problème se situe toutefois ailleurs. Selon Guillaume Lainé, le Stade Rennais aurait énormément de difficultés à assumer financièrement une telle opération dans les conditions actuelles. Le journaliste estime même que le dossier serait « économiquement impossible pour respecter les règles de gestion » sans plusieurs départs importants. Le salaire de Terrier constitue évidemment un élément central dans cette équation. Rennes doit donc d’abord alléger sa masse salariale avant de pouvoir envisager sereinement une opération de cette ampleur.

Fofana, Brassier et Blas concernés ?

Plusieurs départs pourraient justement permettre au club breton de dégager de la marge. Guillaume Lainé évoque notamment les dossiers Seko Fofana et Lilian Brassier. Le départ de ces joueurs pourrait libérer une partie de la masse salariale au sein du Stade Rennais. Le cas de Ludovic Blas est également intéressant. Son salaire important pourrait lui aussi peser dans les comptes rennais et son départ offrirait une marge supplémentaire. Sans ces mouvements, le retour de Terrier semble donc très difficile à financer.

Le dossier Martin Terrier illustre donc parfaitement les contraintes auxquelles le Stade Rennais doit faire face. Le club veut encore renforcer son attaque, mais doit également respecter ses règles de gestion. Le retour d’un ancien chouchou des supporters serait évidemment une opération séduisante. Mais avant de penser à l’arrivée de Terrier, Rennes doit d’abord trouver les moyens financiers de l’assumer. Les prochains départs pourraient donc être déterminants.