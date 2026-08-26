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FRANCE

LOSC Mercato : c’est enfin officiel pour Bouaddi

Par Bastien Aubert - 26 Août 2026, 12:36
LOSC : Lille bloque Manchester City avec un prix supérieur à 100 M€ !
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Manchester City a officiellement bouclé l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi en provenance du LOSC. À seulement 18 ans, le milieu de terrain quitte Lille contre un montant record de 100 millions d’euros et s’engage pour cinq saisons avec les Cityzens.

Le LOSC tient le des plus gros transferts de son histoire. Après avoir explosé au plus haut niveau avec Lille, Ayyoub Bouaddi va désormais poursuivre sa carrière en Premier League sous les couleurs de Manchester City.

Bouaddi quitte officiellement Lille

C’est désormais officiel : Ayyoub Bouaddi n’est plus un joueur du LOSC. À seulement 18 ans, le jeune milieu de terrain quitte le Nord après avoir disputé 96 rencontres avec le club lillois. Une longévité impressionnante pour un joueur aussi jeune, qui avait rapidement réussi à s’imposer dans le groupe professionnel.

Pour convaincre Lille de laisser partir sa pépite, Manchester City a accepté de mettre une somme considérable sur la table. Le transfert est annoncé à 100 millions d’euros. Un montant qui témoigne de la confiance accordée par les Cityzens au jeune Français. Bouaddi s’est engagé pour cinq saisons avec Manchester City et va désormais découvrir un nouvel environnement, avec l’ambition de franchir encore un cap sous les ordres de Pep Guardiola.

Une opération XXL pour le LOSC

Pour Lille, cette vente représente évidemment une formidable opération financière. Le club nordiste récupère une somme exceptionnelle pour un joueur formé et développé au sein de son projet. Cette rentrée d’argent offre également davantage de possibilités au LOSC dans la dernière ligne droite du mercato. Après avoir déjà réalisé plusieurs opérations importantes cet été, les dirigeants lillois disposent désormais d’une marge de manœuvre supplémentaire.

À 18 ans, le milieu de terrain s’apprête donc à franchir une nouvelle étape majeure. Après 96 apparitions avec le LOSC, il va désormais devoir s’adapter aux exigences de Manchester City et à la concurrence particulièrement forte du club anglais. Son transfert à 100 millions d’euros va forcément placer une énorme attente sur ses épaules. Mais son parcours à Lille a déjà démontré qu’il était capable de gérer une progression rapide.

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