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FRANCE

OM, RC Lens, ASSE, Stade Rennais, OL, LOSC : un crack espagnol à 8 M€ recalé !

Par William Tertrin - 20 Août 2026, 22:20
Pablo Garcia (Betis)

Proposé à plusieurs gros clubs français, l’attaquant espagnol Pablo Garcia pourrait finalement quitter le Real Betis pour rejoindre Hull City. Une opportunité que les écuries de Ligue 1 n’ont pas saisie.

L’OM, le RC Lens, le Stade Rennais, l’OL ou encore le LOSC ont-ils laissé passer une belle opportunité sur le marché des transferts ? Le nom de Pablo Garcia aurait circulé auprès de plusieurs gros clubs français ces dernières semaines, mais aucun n’a concrètement avancé sur le dossier. Et pendant ce temps, le jeune ailier du Real Betis se rapproche sérieusement de la Premier League.

À seulement 20 ans, l’Espagnol continue d’attirer les regards. Révélé avec les sélections de jeunes de la Roja, Garcia s’est notamment distingué lors de l’Euro U19 2025. Sous contrat avec le Betis jusqu’en 2029, il reste considéré comme l’un des jeunes talents issus du centre de formation sévillan.

L’ASSE a tenté sa chance !

Selon les informations de Foot Mercato, le profil de Pablo Garcia a été proposé à plusieurs formations françaises engagées dans des compétitions européennes. L’Olympique de Marseille, le RC Lens, le Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais et le LOSC faisaient partie des clubs susceptibles de se positionner, voire l’AS Monaco. De plus, et c’est une information cette fois plus précise, l’ASSE a déjà observé Garcia en cas de départ de Stassin.

Mais, en Ligue 1, aucun n’a finalement transformé cet intérêt en offre concrète. Une décision qui pourrait être regrettée si l’ailier parvient à confirmer les promesses entrevues ces derniers mois.

Garcia présente pourtant un profil séduisant pour la Ligue 1 : capable de provoquer, d’éliminer en un-contre-un et de se montrer efficace dans les derniers mètres. Son potentiel est également connu du Betis, qui avait prolongé son contrat jusqu’en 2029 avec une clause libératoire annoncée à 30 millions d’euros en 2025.

Hull City désormais en pole

L’Angleterre pourrait finalement offrir à Pablo Garcia l’occasion de franchir un nouveau cap. Hull City, fraîchement promu en Premier League, a pris les devants et a présenté une proposition au Betis.

D’après AS, le club anglais est disposé à investir 5 millions d’euros pour 50 % des droits du joueur. Le Betis évaluait jusqu’ici son jeune ailier autour de 8 millions d’euros et souhaitait conserver une part de sa future valeur.

Garcia reste d’ailleurs sur une préparation estivale convaincante, avec trois buts et une passe décisive, alors que son temps de jeu en équipe première avait été limité la saison précédente.

Pour l’OM, Lens, Rennes, l’OL et le LOSC, le dossier est donc révélateur d’une situation paradoxale : un jeune talent espagnol accessible financièrement a été proposé au marché français, sans qu’aucun des principaux intéressés ne décide de passer à l’offensive. Hull City pourrait, lui, profiter de cette hésitation pour réaliser un joli coup.

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