ASSE Mercato : Moueffek flambe d’entrée avec Cadix !

Prêté par l’ASSE à Cadix cet été, Aïmen Moueffek vient de signer une entrée particulièrement remarquée sous ses nouvelles couleurs. Le milieu de terrain a marqué et délivré une passe décisive lors de la large victoire contre Leganés (4-0). De quoi parfaitement lancer son aventure espagnole, lui qui souhaitait quitter le Forez pour se relancer après deux saisons décevantes.

Voilà une soirée qu’Aïmen Moueffek ne risque pas d’oublier. Après avoir quitté l’ASSE cet été pour rejoindre Cadix en prêt, le milieu de terrain a profité de la réception de Leganés pour se mettre sérieusement en évidence. Et il ne lui a fallu qu’une grosse demi-heure pour faire parler de lui.

Entré à la 55e minute, alors que Cadix menait déjà 2-0, le Stéphanois a rapidement pris ses marques. À la 70e minute, Moueffek s’est d’abord mué en passeur décisif pour Antoñito Cordero, auteur du troisième but andalou. Une dizaine de minutes plus tard, c’est lui qui a trouvé le chemin des filets pour sceller le large succès des siens (4-0).

Un but et une passe décisive en une grosse demi-heure

Le bilan est particulièrement flatteur : un but et une passe décisive en environ 35 minutes passées sur la pelouse. Difficile de rêver meilleure entrée pour un joueur qui avait clairement manifesté sa volonté de quitter l’ASSE cet été.

Après deux saisons décevantes dans le Forez, Moueffek estimait avoir besoin de changer d’air pour se relancer. À 25 ans, le milieu formé à Saint-Étienne arrive à un moment important de sa carrière. Longtemps considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs issus du centre de formation, il n’a jamais totalement réussi à franchir le cap attendu, entre blessures, irrégularité et performances en dents de scie.

Son départ vers l’Espagne répondait donc à une vraie volonté personnelle : retrouver du temps de jeu, de la confiance et un nouvel environnement. Cette première prestation marquante avec Cadix va forcément dans ce sens.

Moueffek voulait changer d’air

Le joueur a d’ailleurs savouré sa prestation après la rencontre, heureux d’avoir immédiatement pu contribuer au succès de sa nouvelle équipe. Une victoire importante pour Cadix, qui attendait encore de véritablement lancer sa saison.

L’avenir de Moueffek reste néanmoins lié à l’ASSE. Le milieu a rejoint le club andalou dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire. Ses performances seront donc suivies avec attention du côté de L’Étrat.

Cette première démonstration constitue en tout cas une excellente nouvelle pour le joueur, mais également pour sa valeur. Reste désormais à confirmer sur la durée et surtout à gagner une place de titulaire. Mais avec une entrée pareille, Moueffek vient clairement de marquer des points.